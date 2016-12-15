نداء الى الملك سلمان والرئيس أردوغان وأمير قطر

نداء الى

جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين

صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير قطر

فخامة الرئيس رجب طيب اردوغان

رئيس الجمهورية التركيه

بعد سنتين من حصار شبه كامل لحلب وبعد مائة يوم من حصار خانق أطبقت قوات روسيا وإيران وجيش النظام والمليشيات الطائفية على حلب بكافة صنوف أسلحة الحرب تدمر احيائها فوق الرجال والنساء والأطفال تدمرمشافيها تقتل الأطباء ورجال الدفاع المدني وتحت قبة من نار القصف اجتاحت قوات الغزو الطائفي الأسود أحياء حلب الحرة وارتكبت فيها مالم يرتكبه مجرم في التاريخ من حرق للعائلات في ملاجئها وذبح الرجال والأطفال بالسلاح الأبيض وإعدام الآلاف واغتصاب النساء، وسكّان حلب يستغيثون العالم ولا مجيب لهم

مشكلة حلب ليست عندالمجتمع الدولي ولا عند الأمم المتحدة ،

مشكلة حلب عند الأشقاء العرب وحدهم

السوريون يسألون لماذا لم نسمع حاكما واحدا يطلب وقف المجزرة ولم نسمع دولة واحدة تقرر فعل شيءأي شيء

الغزاة يحاربون في سورياعلناً منذ سنين وكلهم ليسوا عرباً ولم يتدخل واحد من العرب للدفاع بوسيلة من الوسائل

اننا اليوم باسم رجال حلب ونسائها وأطفالها نتوجه اليكم وحدكم لتقوموا بعمل جماعي الآن وخلال هذه الساعات لوقف المذبحة لعلها تعقد قمة ثلاثيه ولم لا ، لإنقاذ العائلات من واحد من مشاهد يوم القيامة كماوصفها اهل حلب

نتوجه الى المملكة العربية السعودية التي تحمل أمانة قيادة العرب والمسلمين في هذه المرحلة نطالبكم بالتدخل عسكريا ً بجيوشكم وارسال طائراتكم لرد العدوان عن اهلكم أطفالا ونساء وثوارا يدافعون عن بلادهم وبلاد العرب والمسلمين والانسانيه

نطالبكم باسم أهالي حلب بالعمل مع اصدقائكم في أوربا بالقيام بعمل فوري وحاسم لإنذار روسيا وإيران والمليشيات الطائفية لوقف المذبحة

نطالبكم بتزويد الثوار السوريين بالسلاح النوعي الذي يمكنهم من الدفاع عن أنفسهم في وجه المعتدين

وهو الحد الأدنى الذي يوقف إبادة حلب ويوقف المحرقة القادمه والقريبة جداً في ادلب وحماة ودمشق وغوطتها

انها أمانة امام الله والشعوب العربية والإسلامية في هذه المرحلة التي بوأكم الله فيها قيادة الأمة

وما استجاب زعيم عبر التاريخ لرد العدوان والظلم إلا نصره الله

حلب وشام الرسول

ينظرون اليكم وينتظرون منكم فالله الله في اهلكم وقومكم

فلم يعد هناك متسع من الوقت

اللواء محمد فارس

الدكتور فاتح الراوي

الدكتور فواز تللو

الكاتب علي فرزات

النائب جمال قارصلي

الكاتب عبد الناصر العايد

الدكتور سهيل قداح

الصحفي عبد الله الغضوي

السفير فاروق طه

اسعد مصطفى