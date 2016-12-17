(جورج قرداحي): صور القتلى في حلب تعود لدول أخرى

وهيب اللوزي: كلنا شركاء

تعرض الإعلامي اللبناني “جورج قرداحي”، لكم هائل من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ادعى أن صور القتلى في حلب تعود لدول أخرى، ليغلق بعد ذلك حسابه على “تويتر”.

وغرد “قرداحي” على حسابه في “تويتر” قائلا: “مدهش جداً هذا الكم الهائل من صور القتلى على أنها من حلب لكنها في الأصل تعود لدول أخرى، عجباً منكم حتى الموتى لم يسلموا من سفالتكم!!”.

وأضاف في أخرى معلقاً على صورة أحد عناصر قوات النظام: “سجدة نصر… جندي في الجيش السوري يسجد ويقبل الأرض أمام محل والده في منطقة النصر بحلب القديمة بعد تحريرها من الزمر الإرهابية”.

وبارك “قرداحي” في تغريدة ثالثة ما أسماء نصراً وتحريراً لحلب، فقال: “مبارك لأهلنا السوريين اقتراب إعلان النصر بتحرير حلب”.

هذه التغريدات لاقت انتقاداً واسعاً من قبل المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر البعض ما يقوم به من برامج إنسانية هو لخداع الناس، فغرد أحدهم معلقاً على تغريدات “قرداحي”: “غش الشعوب العربية والإسلامية بإنسانيته وطيبته، وانخدعت به أمتنا، اليوم يبارك للجزار جريمته”.

وأضاف آخر: “المدهش جداً أنك صبرت سنين طويلة لتكشف وجهك الحقيقي للناس، يبدو أن هناك سوريين من الصين!! أسقطتك حلب من حيث لا تدري”، وقال آخر: “لا تندهش يوم نجر أمثالك إلى محكمة لتحريضك على قتل السوريين”.

وبعد الكم الهائل من الانتقادات التي وجهت لـ “القرداحي”، أغلق حسابه.

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