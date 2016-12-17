حسناوات سوريّات هدية على (روزنامة) للجنود الرّوس

وليد غانم: كلنا شركاء

أعدّت مدرسة الفن المعاصر في موسكو هدية للعسكريين الروس في روس، وهي عبارة عن تقويم لعام 2017 (روزنامة) احتوت صفحاتها على صور 12 فتاة سورية من طالبات جامعة الصداقة بين الشعوب في العاصمة الروسية.

وجاءت الهدية بمناسبة اقتراب عيد رأس السنة، بحسب “روسيا اليوم” ويضم هذا التقويم 12 صفحة، تظهر فيه فتيات سوريات وهن يرتدن تيجانا تشبه غطاء الرأس التقليدي الروسي للنساء “كوكوشنيك”، وفساتين بيضاء.

ومن المقرر إرسال نسخ من هذا التقويم إلى العسكريين الروس في سوريا على متن طائرة ستحمل دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية وتهبط في قاعدة حميميم في ريف اللاذقية.

وأرفقت صور الفتيات الاثني عشر بعبارات باللغة الروسية، اعتبر ناشطون أعادوا نشرها أن بعضها يحتوي على إيحاءات جنسية.

واحتوت العبارات على خطابات غزلية بالجنود الروس، وأخرى تدعوهم للتوغّل أكثر في الأراضي السورية ” أشعر بالطمأنينة عندما تكون أرضي تحت سيطرتك!”. بينما جاء في أخرى ” هل تذكر لقاءنا الأول؟”، وثالثة قالت “عرضت عليك أن تنتقل لتعيش معنا في طرطوس”.

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