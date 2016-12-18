صحيفةٌ إيرانية: النبي محمد شارك في معركة حلب

كلنا شركاء: رصد

في تصريحٍ مثيرٍ وغير مسبوقٍ في سياق تغطيتها لمعركة حلب التي لا زالت تشغل الأجواء السياسية في إيران، ذكرت صحيفة “وطن أمروز” المقربة من الحرس الثوري الإيراني، إن “النبي محمد صلى الله عليه وسلم شارك في معركة حلب، وإن المجاهدين الذين شاركوا في المعركة أقاموا صلاة الفتح خلفه”، على حد تعبيرها.

ونقلت “عربي 21″ ما نشرته الصحيفة الإيرانية بأن كل الذين لم يفرحوا بنصر إيران في فتح حلب، لا ينتمون إلى الإسلام ولم يكونوا مسلمين، ولا ينتمون أبدا إلى دين محمد .”

وتابعت الصحيفة الإيرانية تعليقها قائلة: إن “النبي محمد يرفض المفاوضات مع الأصنام”، في إشارة إلى المفاوضات التي تجريها إيران مع أمريكا وتركيا حول الأزمة السورية، وإن “النصر أو الفتح الذي حققه الحرس الثوري الإيراني في حلب يعد ولادة جديدة للإسلام”، حسب قولها.

وخاطبت الصحيفة الإيرانية النبي محمد صلى الله عليه وسلم حول معركة حلب قائلة: “يا محمد أنت لم تكن نبي مدينتي مكة والمدينة فقط. أنت نبينا نحن الذين قاتلنا بالأمس في مدينة المحمرة، ونحن الذين نقاتل اليوم في حلب، وغدا سنقاتل في القدس وسنصلي خلفك صلاة الفتح بعد تحرير القدس كما صليت في خيبر وبدر .”

وقالت “وطن أمروز” إن “ايران في معركة حلب تصرفت كما تصرف النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لا تعترف بالحدود، ولا القوميات في جيشها كعرب أو عجم”، في إشارة إلى استخدام الحرس الثوري المقاتلين الشيعة الأفغان والعراقيين والباكستانيين في حلب.

أبو عزرائيل: معركة ضد نواصب العصر

في السياق أيضاً، خرج القيادي البارز في ميليشيات الحشد الشعبي العراقية “أبو عزرائيل”، الذي يعلن ولاءه المطلق لإيران؛ بتصريحاتٍ وُصفت بالطائفية البحتة حول ما يجري في حلب.

وقال “أبو عزرائيل” خلال مشاركته في مداخلة على قناة “NRT” العراقية، إن المعركة في حلب عقائديّة، مشيرا إلى أنها “معركة ضد نواصب العصر”، زاعماً أن أهالي حلب، قاموا سابقا بنبش قبور بعض الصحابة رضي الله عنهم، وحاولوا خلال هذه الثورة، الوصول إلى قبر “السيدة زينب في دمشق”.

وأوضح “أبو عزرائيل”، أنهم لا يجدون حرجا في القول إنهم يذهبون للقتال في سوريا، دون موافقة من الحكومة العراقية، كون الحرب “عقائدية”.

ولخّص “أبو عزرائيل”، في نهاية حديثه، تبرير دخول المليشيات العراقية لسوريا بمثال، قائلا: “لو كان هناك حرامي يريد أن يدخل منزلك، لا تنتظره حتى يدخل، بل تذهب إليه”.

اقرأ:

(حسين مرتضى) مكذباً روسيا والنظام: نحن أوقفنا خروج المحاصرين