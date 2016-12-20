دريد لحام يراقص ملكة جمال العالم في صورة نادرة

كلنا شركاء: عهد فاضل- العربية

صورة نادرة للفنان السوري دريد لحام، يراقص فيها ملكة جمال العالم البريطانية ليسلي لانغلي. ويعود تاريخ التقاط هذه الصورة إلى العام 1966، كما قال موقع التاريخ السوري ناشر الصورة، والذي تم إطلاقه عام 2004 وينتمي لشبكة تصدر عدة مواقع مختلفة.

ويبدو دريد لحام سعيداً جدا بمراقصة ملكة جمال الكون، فيظهر منحنياً في وضعية القرفصاء ومصفقاً للملكة التي تتراقص إلى جانبه. مع العلم أن ليسلي لانغلي حازت لقب ملكة جمال العالم عام 1965، أي قبل عام من تاريخ التقاط هذه الصورة التي قال ناشرها إنها التقطت في دمشق عام 1966.

ونشر المصدر السالف، أيضاً، إحدى الصور للفنان السوري الشهير بعلاقته مع آل الأسد، وقد تكون الأقدم له مع الرئيس السوري السابق حافظ الأسد، حيث كان وقتها وزيرا للدفاع، والتقطت في عام 1969 كما قال الناشر.

وكان الفنان السوري دريد لحام قد أثار موجة استياء كبيرة بحقه، عندما ظهر على وسائل الإعلام في فيديو مصوّر، مادحاً مرشد الثورة في إيران علي خامنئي، واصفاً إياه بكلمات أثارت الشارع السوري والعربي، خصوصا أن مرشد الثورة الإيرانية يرسل حرسه الثوري وميليشياته الطائفية لقتل الشعب السوري في المدن السورية كافة.

وقال دريد لحام في الفيديو المشار إليه: “المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية، في روحك القداسة وفي عينيك الأمل، في يديك العمل، وفي كلامك أمر يلبي. لك الحب والتقدير والإجلال، عاشت إيران”.

دريد لحام وحافظ الأسد منذ عام 1969

وأثار الفنان لحام كثيرا من انتقادات السوريين والعرب، نظرا لمواقفه المساندة لنظام الأسد الذي يقتل السوريين منذ الثورة عليه عام 2011، ولمواقفه المساندة للميليشيات التي تقتل الشعب السوري، على حد سواء.

وسبق للحام أن تقدم باقتراح لإلغاء مادة التربية الدينية من مدارس سوريا، واصفا تلك المدارس بأنها تخرّج “الطائفية” كما قال، وسانده في ذلك مفتي الأسد أحمد بدر الدين حسون، حيث طرح الأخير فكرة إلغاء مادة التربية الدينية من المدارس. ثم تمت مناقشة هذا البند في برلمان الأسد منذ فترة، إلا أنه لم يتم التوصل إلى نتيجة محددة بهذا الشأن.

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