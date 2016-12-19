(داعش) يعلن إسقاط مروحيةٍ روسيةٍ فوق مطار (التيفور)

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أعلن تنظيم “داعش” مساء اليوم الإثنين (19 كانون الأول/ديسمبر)، إسقاط طائرة مروحية روسية فوق مطار التيفور العسكري بريف حمص الشرقي.

وجاء ذلك من خلال وكالة أعماق المقربة من تنظيم “داعش”، والتي ذكرت على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي “إسقاط مروحية هجومية روسية فوق مطار التيفور شرقي حمص”.

وكان التنظيم قد دمر ثلاث طائرات حربية رابضة في مطار التيفور عقب سيطرته يوم الإثنين 12 كانون الأول/ديسمبر، على عدة مواقع لقوات النظام في محيط مطار (التيفور) العسكري، أبرزها كتيبة الدفاع الجوي.

وتكبدت قوات النظام والميليشيات أمس خسائر كبيرة علة أطراف مطار التيفور، إثر تجددت الاشتباكات مع تنظيم “داعش”، حيث أكدت وكالة أعماق بتدمير 3 دبابات وإعطاب رابعة، إضافة إلى تدمير جرافتين ومدفعين رشاشين ومدفع عيار 57 ملم لقوات النظام بصواريخ موجهة خلال هجوم لمقاتلي التنظيم في محيط مطار التيفور.

وأشارت أعماق إلى أسر أحد عناصر قوات النظام جنوب مطار التيفور أمس، ومقتل أفغاني من الميليشيات الشيعية الداعمة للنظام قرب قرية الشريفة غرب مطار التيفور.

كما نعت مصادر إعلام موالية أمس قائد القوات البرية المسؤولة عن حماية مطار التيفور العميد (علي محمود علي)، والذي لقي مصرعه خلال الاشتباكات مع تنظيم “داعش” على أطراف المطار.

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