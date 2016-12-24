حقائق لا تعرفها عن عيد الكرسمس

كلنا شركاء: دخلك بتعرف

1. كان عيد الكرسمس محظورا قانونياً في أمريكا حتى سُمح به عام 1836 لأنه كان يُعتبر عيدا وثنيا، ولم يُعتبر عيداً رسمياً حتى عام 1970.

2. في كل سنة، مليون رسالة ترسل لسانتا كلوز على العنوان البريدي HOH OHO, North pole, Canada

4. خلال فترة الأعياد، 28 لعبة ليغو LEGO تباع كل ثانية.

5. في كاتالونيا في إسبانيا، الهدايا تنزل من مؤخرة قطعة خشب ”Shitting Log“ يرسم عليها وجه ضاحك.

6. تقديم لحم الخنزير في العيد هو في الحقيقة تقليد وثني تبنّته الكنيسة المسيحية.

7. في بعض الدول الأوروبية، يحصل الأطفال على هداياهم يوم 6 ديسمبر بدلاً من يوم الكريسماس. [مصدر]

8. حوالي 200 شجرة عيد ميلاد تحترق كل سنة في الولايات المتحدة الأمريكية.

9. في اليابان، دجاج كنتاكي KFC يعتبر الوجبة الرئيسية للميلاد، عليك أن تحجز قبل أشهر في المطاعم لتحصل على وجبة.

10. تمنع نيوزيلندا كل الإعلانات التجارية على التلفاز أيام العيد.

11. أنف الرنة رولف على الأغلب أحمر بسبب مشاكل في جهازه التنفسي.

12. حسب كتاب غينيس للأرقام القياسية، أطول شجرة ميلاد مسجلة بلغ طولها 67 مترا، حيث وضعت في احد شوارع سياتل، واشنطن في 1950.

13. في الحقيقة سانتا كلوز لم يلبس الأحمر حصراّ بل ذلك جاء نتيجة لدعايات شركة كوكاكولا في الثلاثينات، فسانتا كان يلبس كل الألوان كالأخضر والبنفسجي والأصفر.

14. أشجار الكريسماس عادة تكون بعمر 15 سنة قبل أن تقطع، يتم قطع أكثر من 30 مليون شجرة سنوياً في أمريكا فقط.

15. في بوليفيا، يجلب المسيحيون الديوك معهم للقدّاس وذلك لاعتقادهم أن الديك هو أول من شهد ولادة المسيح.

16. في بولندا، تُزيّن أشجار الميلاد بالعناكب وبيوتها، ذلك لاعتقادهم أن العنكبوت هو من حاك غطاء للمسيح ليتدفأ عند ولادته.

17. قي السويد، يقوم المسيحيون بتزين شخصية تسمى Julbukk وهي عبارة عن ماعز مصنوع من القش.

18. قصة سانتا قد يكون أصلها من أساطير الفايكنغ، فالإله أودين Odin كان يركب حصانه ذو الثمانية أرجل في الشتاء ويطوف على الأطفال لتوزيع الهدايا للصالحين والعقوبات للمشاغبين، قصص مشابهة كانت عبر التاريخ كقصة القديس نيكولاس الدنماركي.

19. أشهر الأغاني في عيد الميلاد ”White Christmas” “Winter Wonderland” “I’ll be Home for Christmas“ تمت كتابتهم من قبل يهود.

20. على سانتا أن يزور 200 مليون طفل حول العالم في يوم الميلاد، في كل بيت تقريباً يوجد 2.5 طفل، أي تقريباّ 75 مليون بيت ليتم زيارته حول العالم، فعلى سانتا تغطية 190 مليون كلم خلال 24 ساعة، وهذا ما يجعل السرعة المطلوبة تقريبا 2270000 متر في الثانية، أي سدس سرعة الضوء.

21. من المفترض أن يمثل الكريسماس ولادة المسيح، لكن ليس هناك أي دليل على أنه ولد في 25 ديسمبر، بل أغلب التواريخ تشير إلى ولادته في الربيع.

22. العديد من التقاليد في الكريسماس وخاصة الأشجار مأخوذة من عيد الإله ساتورن Saturnalia.

23. أغنية ”Jingle Bells“ كُتبت وغُنّيت في الأساس لعيد الشكر، وبسبب نجاحها تم تبنّيها للكريسماس.

24. أكثر فيلم مشاهدة على الكريسماس هو ”How Grinch Stole Christmas“ لجيم كاري، ويأتي في المركز الثاني ”The Polar Express“