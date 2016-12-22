النظام يجبر العاملين حتى سن 50 على الالتحاق بالفيلق الخامس

غيث علي: كلنا شركاء

هدد النظام العاملين في الجهات العامة حتى سن 50، بالطرد من وظائفهم في حال تخلفهم عن الالتحاق بالفليق الخامس اقتحام الذي تم تشكيله في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، والذي توليه روسيا اهتماماً خاصا، وبدأت قوات النظام وميليشياته حملات اعتقال في العديد من المحافظات، طالت العديد من المتخلفين.

وبعد حضور العماد “فلاديمير بابوف”، نائب رئيس هيئة الأركان الروسية، اجتماعاً في محافظة اللاذقية للتعريف بالفيلق الخامس، وحث أنصار النظام على الالتحاق به، بحضور محافظ اللاذقية “ابراهيم خضر السالم”، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية “سانا” بتاريخ 15 كانون الأول/ديسمبر الجاري، تناقلت صفحات موالية للنظام تعميماً صادراً عن محافظ اللاذقية “السالم”، بتاريخ 18 كانون الأول/ديسمبر الجاري، موجه إلى الجهات العامة (إدارات، مؤسسات، شركات)، والأجهزة المحلية، ومجالس المدن والبلديات، جاء فيه: “يطلب إليكم إبلاغ العاملين الذكور ضمن سن (18 – 50)، الالتحاق خلال 48 ساعة بالفيلق الخامس اللواء الأول مركزه (معسكر طلائع البعث بالرمل الجنوبي)”.

كما طالبهم “السالم” بجداول تتضمن أسماء الملتحقين باللواء المذكور والإجراءات المتخذة بحقهم بالسرعة القصوى.

وفي تعميم آخر صادر عن مدير صحة اللاذقية “عمار غنام” بذات تاريخ التعميم السابق، وموجه إلى كافة المستشفيات والهيئات المستقلة والمراكز والدوائر والأقسام والشعب والمكاتب في المحافظة، جاء: “بناء على كتاب محافظ اللاذقية يطلب إليكم إبلاغ العاملين الذكور ضمن سن (18 – 50)، من المحافظات الأخرى المحدد عمليهم لديكم (تحت التصرف)، الالتحاق خلال 48 ساعة بالفيلق الخامس اللواء الأول مركزه (معسكر طلائع البعث بالرمل الجنوبي)”.

وهدد مدير صحة اللاذقية في التعميم بإنهاء تكليف أي عامل لا يلتحق بالفيلق الخامس، باستثناء المعفيين من الجيش (وحيد – دفع بدل – إعفاء صحي).

ونفّذت قوات النظام تهديدها للمتخلفين عن الالتحاق بالخدمة الاحتياطية، فشنّت قوات تابعة للشرطة العسكرية في مدينة اللاذقية حملة اعتقالات طالت شبان المدينة المتخلفين عن الخدمة الاحتياطية، لزجهم للقتال في الفيلق الخامس اقتحام.

وأكد “محمد اللاذقاني”، من سكان مدينة اللاذقية، في حديث لـ “كلنا شركاء”، أن عملية التبليغ التي بدأت منذ حوالي الأسبوع شملت أكثر من 500 شاب، تم تبليغهم للالتحاق بصفوف قوات النظام، مشيراً إلى أن هذه الحملة تهدف لدعم “الفيلق الخامس” والذي يحتاج لأكثر من 1170 عنصر، والذي طلب من كل محافظة بين 400 و500 عنصر، بحسب عدد سكانها. وتتحدث الأنباء عن أن روسيا تعتزم إلحاق 100000 شخص في هذا الفيلق، الذي لم ير النور بعد، مع إغراءات مالية عالية.

ولم تقتصر الاعتقالات على الساحل فقط، فقد أكد ناشطون اعتقال قوات النظام أكثر من 10 رجال من حي برزة الدمشقي أمس على حاجز ديب زيتون، تبلغ أعمارهم بين 45 و47 عاما.

وفي مدينة التل بريف دمشق، والتي دخلتها قوات النظام منذ أيام بعد تهجير ثوارها منها، أكدت تنسيقية المدينة أن ميليشيات النظام عقدوا اجتماعاً بمدراء المدارس في مدرسة إعداد الحزب في ضاحية البعث، وطلبوا منهم التحدث حول موضوع الانضمام إلى الفيلق الخامس اقتحام، وتشجيع الطلاب على الانضمام إليه، خاصة طلاب المرحلة الثانوية.

ولم تكتف الميليشيات بذلك، بل زادت عليها، وأرسلت أوامر لخطباء مساجد مدينة التل للتحدث وتحريض الشباب على الالتحاق بالفيلق، وكانت قد وزعت الجمعة الماضية على جميع جوامع ريف دمشق ورقة من مديرية أوقاف ريف دمشق، تدعو الخطباء إلى دعوة الناس للانضمام للفيلق الخامس اقتحام، والتأكيد على أن ذلك واجب وطني وشرعي.

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