العميد الركن أحمد رحال: قطار حلب إلى أين … نحو الآستانة أم إدلب؟؟؟

العميد الركن أحمد رحال: كلنا شركاء

مع انعقاد اجتماع وزراء خارجية “روسيا” و”تركيا” و”إيران” في “موسكو” تكون آخر فصول معركة “حلب” قد أوشكت على الانتهاء, هذا الاجتماع الذي رافقه اجتماعاً آخر لا يقل أهمية عنه لوزراء دفاع الدول الثلاث وبنقلة نوعية من التنسيق غير المسبوق بين عواصم تلك الدول, لكن وعلى أنغام تلك الاجتماعات كانت قوافل المهجرين من المدنيين والمقاتلين السوريين الذين اقتلعوا من جذورهم ومن مدينتهم يغادرون بيوتهم في “حلب” إلى أريافها وأرياف مدينة “إدلب” وهم لا يدرون أهي نهاية النزوح؟ أم محطة من محطات قطار التنقلات التي بات يركبها معظم الشعب السوري الخارج والمتمرد عن سلطة نظام ديكتاتوري يقوده مجرم يدعى “بشار الأسد”؟؟

الاجتماع الذي رعته العاصمة الروسية “موسكو” جمع بين دولاً ذات أهداف متباينة, فـ”روسيا” التي ترزح تحت أعباء وضغوط سياسية واقتصادية وحتى عسكرية نتيجة تورطها في الدم السوري, وبعد المآلات التي أفضت إليها المعارك مؤخراً بالسيطرة على ثاني أكبر مدينة سورية كانت تتشاطر فيها المعارضة السورية السيطرة على تلك المدينة مع ميليشيات النظام وإيران, وبالتالي تطمع :روسيا” لاختتام دورها بهذا النصر “التاريخي” و”الاستراتيجي” كما يصفه إعلامها والاستثمار فيه على قدر المستطاع, لذلك وجدنا هذا التسارع الروسي من بعد معركة “حلب” للإعلان فوراً عن السعي لإيجاد وقف شامل لإطلاق نار وعلى كامل الأراضي السورية, والدعوة إلى اجتماع “الآستانة” كطاولة حوار سوري-سوري (كما يقولون), لكن ذلك لا يخفي الخطوات المتسارعة للقيادة الروسية للخروج من الملف السوري بانتصار تم الحصول عليه بشق الأنفس خوفاً من تداعيات ومفاجآت غير متوقعة قد يصطحبها معه الوافد الجديد للبيت الأبيض “الرئيس ترامب”.

الركن الثاني على طاولة حوار “موسكو “كانت “إيران” التي تشعر أنها أكبر الرابحين في “سورية” بشكل عام وفي “حلب” بشكل خاص, لكنها بالتأكيد لا ترغب ولا تتقارب مع الأهداف الروسية الرامية لوقف إطلاق النار ولا مع دعوات إطلاق طاولة حوار, لعلمها وإدراكها المسبق أن أي خطوة تسعى لإيجاد حل سياسي بين السوريين سيفضي بالنهاية لخسارتها حليفها “الأسد” ولو بعد حين, وبالتالي فهي غير مستعدة لتلك المجازفة وترغب باستمرار القتال حتى سحق المعارضة, وإلا فالنار التي أشعلتها في “دمشق” ستلحق بها إلى داخل الأراضي الإيرانية الجاثمة على صفيح ساخن لمقولة هي من أطلقتها من أن “دمشق” و”بغداد” هي خط دفاعها الأول عن عاصمتها “طهران”.

آخر الجالسين على طاولة “موسكو” كان العدو القديم والصديق الجديد لموسكو وطهران, “تركيا”, التي يٌسافر وزيري خارجيتها ودفاعها باتجاه “موسكو” ودماء السفير الروسي الذي تم اغتياله على أراضيهما لم يجف بعد, مما يزيد من إضعاف موقفهما وخاصة بإدراكهم المسبق أن “تركيا” خٌذلت من قبل حلف “الناتو” وخٌذلت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية, وبالتالي وجدنا تلك الانعطافة التركية غير المسبوقة نحو معسكر “موسكو” و”طهران” مع حفاظها قدر المستطاع على وعودها التي أعلنتها وأمَلت فيها الشعب السوري الحر وجمهور الثورة, أما من حيث الأهداف التي تسعى لها فبالتأكيد هي مختلفة عن شريكيها في طاولة اللقاء لأنها تبحث عن وقف تمدد وأحلام الميليشيات الانفصالية لـ”صالح مسلم” بدولة كردية في الشمال السوري, وتتأمل تركيا بالحصول على منطقة “آمنة” قد تشكل ملاذاً آمناً تعيد إليه بعض ملايين النازحين السوريين إلى داخل أراضيها, وأيضاً قد تٌشكل نقطة ارتكاز لحماية حدودها التي أصبحت مخترقة من كل الاتجاهات, وتسببت نلك الاختراقات بمزيد من العمليات الإرهابية التي طالت شعبها وتسببت بركود اقتصادي وتوقف حركة السياحة داخل مدنها إلى حد ما.

المخرجات التي آل إليها اجتماع “موسكو” لم يكن وجبة دسمة للمعارضة السورية ولا حتى لتركيا التي لم تستطع تغيير نقاط ومبادئ هذا الإعلان وخرجت ولسان حالها يقول: ليس بالإمكان أكثر مما كان, رغم أن وزير خارجيتها “مولود شاويش أوجلو” أظهر جزءاً من تلك الخلافات عندما تعرض لدور “حزب الله” اللبناني في سورية مما اضطر بوزير خارجية “إيران” للتدخل والرد عليه مباشرة مما يوحي بحجم الخلاف الذي حاول الطرفان إخفائه في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء.

بعيداً عن الردود الغربية الخجولة حول بيان “موسكو” وكل سياسة “روسيا” و”إيران” في سورية وبعيداً عن الرد الأمريكي المخزي الذي أظهر وبوضوح مدى الاستدارة بالموقف الأمريكي اتجاه الشعب السوري ولكل التصريحات والخطوط الحمراء التي أعلنتها إدارة “أوباما” للثورة السورية, لكن يبقى السؤال أين العرب من المشاركة باجتماعات تخص شعب عربي سوري باعتبار أن المعارضة السورية لا دور لها الآن ولا إمكانية للمشاركة بتلك الاجتماعات وبرسم مآلات الحل السوري؟؟ وحتى الدعوة المتأخرة التي خرجت عن الخارجية الروسية للمملكة العربية السعودية لم تكن كافية وكان على العرب أن يجلسوا على رأس الطاولة في حوار يخض مستقبل شعب سورية.

السؤال الآخر: لماذا تٌركت تركيا وحيدة في مواجهة “إيران” و”روسيا” مع علمنا المسبق بضعف الموقف التركي وعلم كل الدول العربية أن تلك الدول (روسيا وإيران) تنحوا نحو معاداة وقتل الشعب السوري؟؟؟

والسؤال الأكبر ماذا تفعل إيران في موسكو؟؟؟ وما علاقتها بمستقبل سورية ومستقبل الشعب السوري بعد كل الجرائم التي ارتكبتها بحقه؟؟؟

بيان “موسكو” الذي يدعو لاجتماع سوري-سوري ترفضه المعارضة السورية جملة وتفصيلاً لأنه لا يستظل بمظلة الأمم المتحدة ولا يستند للقرار (2118) ومبادئ “جنيف1” ولم يشترط البدء بعملية الانتقال السياسي, وكل ما يمكن الخروج به قد يكون “حكومة وحدة وطنية” يرأسها “الأسد”, وبالتالي هذا الاجتماع مهيأ لأن تلتئم حول طاولته “معارضات” المخابرات الأسدية وأقزام “علي مملوك” كمنصة “حميميم” و”منصة القاهرة” و”منصة موسكو”, أي بمعنى أوضح أن النظام سيحاور نفسه إذا ما انعقد هذا الاجتماع.

لكن علينا ألا نذهب لخيار واحد قد ترغب به تركيا وفق بيان “موسكو”, لأن الطرف الآخر قد تكون شهيته مازالت مفتوحة نحو قضم مزيد من الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة السورية إن كان في محيط دمشق أو جبلي الأكراد والتركمان في جبهة الساحل أو في مدينة “إدلب” التي زاد الحديث عنها في الأيام الأخيرة كآخر مدينة سورية تتفرد بها المعارضة أو تتشاركها مع النظام باستثناء مدينة “درعا” الخامدة والساكنة والبعيدة عن أي صراع مع ميليشيات “الأسد”.

الثورة وبجناحيها السياسي والعسكري أمام استحقاق هام, فالذهاب إلى “الآستانة” هو أمر مرفوض وقالته الهيئة التفاوضية مباشرة, والخيار الآخر هو الخيار العسكري وبالتالي ستكون أمام استحقاق عسكري لا تملك مقومات نجاحه في ظل التوازنات العسكرية الحالية وفي ظل الإحجام عن إمداد المقاتلين بمستلزمات المعركة وإغلاق معظم الصنابير التي كانت يوماً ما تؤرق الروس والإيرانيين ومن قبلهم نظام “دمشق”.

هذا الاستحقاق العسكري الذي يواجه الفصائل المدافعة عن إدلب وكل الجبهات يستدعي عملية جراحية مستعجلة من حيث وقف حالة التشرذم وحالة التفرد بالقرار من قبل فصائل قد لا تكون أهداف الثورة السورية هي أحد أولوياتها, وهذا ما يزيد من تعقيد المشهد العسكري ويزيد من حجم الضغوطات على كل من يحاول إنقاذ الموقف وإيجاد حلول قد تكون آخر طلقة تطلق بهذا الاتجاه.

كلمة يجب أن تٌقال: الشعب السوري يستحق الأفضل, والشعب السوري هو صاحب القول الفصل بهذا المجال, ومستقبل سورية يحدده أبناء الأرض وأصحاب الدم, ومن أتى نصرة للشعب فعليه احترام تطلعات هذا الشعب, وعندما يصبح وجوده مضراً بالشعب وبالثورة فالواجب الدين والأخلاقي يحتم عليه الخروج مع كل المرتزقة والقتلة والميليشيات والمجرمين الذين استقدمهم “بشار الأسد” لقتل الشعب السوري.

العميد الركن أحمد رحال

محلل عسكري واستراتيجي