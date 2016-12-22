مشروع قرار دولي بشأن جرائم الحرب في سوريا

ولقي مشروع القرار الذي أعدته ليشتنشتاين دعم 54 دولة بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وتركيا والسعودية، بحسب فرانس برس.

وسيكلف فريق العمل بجمع أدلة وضمان أن تكون الملفات “جاهزة للاستخدام حين يتاح لمحكمة لها صلاحية النظر في جرائم مماثلة، أن تنظر في هذه القضايا، وهو أمر ليس قائما حاليا” بحسب ما قال سفير ليشتنشتاين كريستيان فينيفيسر.

وكانت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة شكلت في 2011 أحالت العديد من التقارير المفصلة بفظاعات مرتكبة منذ بداية النزاع في سوريا الذي أوقع اكثر من 310 آلاف قتيل.

وجمعت هيئات أخرى وثائق ولوائح شهود وفيديوهات يمكن أن تستخدم في قضايا ضد المسؤولين عن الجرائم.

وكانت روسيا والصين عطلتا في 2014 طلبا رفعه مجلس الأمن بأن تبدا محكمة الجزاء الدولية التحقيق في جرائم حرب في سوريا.

ويتوقع داعمو ليشتنشتاين ان يتم اعتماد نص القرار بسهولة في الجمعية العامة.

ومن المقرر ان يتم التصويت في الساعة 22,00 بتوقيت غرينتش.