مصادر كردية: النظام يمهل وحدات الحماية حتى نهاية الشهر للانسحاب من حلب

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أكدت مصادر كردية، بأن النظام أمهل وحدات حماية الشعب الكردية، حتى نهاية الشهر الجاري، (تشرين الأول/ديسمبر)، للانسحاب من كافة الأحياء التي سيطرت عليها في المدينة عقب انسحاب الثوار منها، بما فيها حي الشيخ مقصود.

ونقل موقع “آرانيوز” عن مصدر مقرب من وحدات حماية الشعب قوله إن النظام السوري قد أمهل الوحدات حتى نهاية الشهر الجاري لإخلاء حي الشيخ مقصود بحلب، وكذلك الأحياء الشرقية التي سيطرت عليها وحدات حماية الشعب وفصائل قوات سوريا الديمقراطية مؤخراً، وطالب ممثلون عن النظام، وخلال لقاء مع قياديين في وحدات حماية الشعب إخلاء الحي والانسحاب منه.

وأكد المصدر أن “وحدات حماية الشعب تعمل على تحصين مواقعها داخل الأحياء الشرقية التي سيطرت عليها مؤخراً بعد انسحاب مقاتلي المعارضة المسلحة مطلع الشهر الماضي، تحسباً لهجوم قد يشنه النظام والميليشيات الموالية له على تلك الأحياء إضافة إلى حي الشيخ مقصود الذي تسيطر عليه وحدات حماية الشعب منذ أكثر من ثلاثة أعوام”.

وأشار إلى أن النظام “حاول فتح مخفر مشترك في الآونة الأخيرة من أجل أن يكون له موطئ داخل حي الشيخ مقصود، مما أثار غضب واستياء قيادة وحدات حماية الشعب التي رفضت مطالب النظام وأبدت عن عدم رغبتها بالموافقة على فتح مخفر مشترك بين عناصر تابعين للنظام وبين عناصر الآسايش”.

وتسيطر وحدات حماية الشعب إلى جانب فصيل جيش الثوار وعدة فصائل مسلحة منضوية تحت سقف قوات سوريا الديمقراطية، على حي الشيخ مقصود، بالإضافة إلى ستة أحياء شرقي حلب، كما أنها تتشارك الحواجز العسكرية في بعض أحياء حلب الشرقية مع قوات النظام والميليشيات الموالية لها، وفق مراقبين.