(داعش) يعلن مقتل 26 عنصراً من قوات النظام والميليشيات شرق حمص

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أعلن تنظيم “داعش” أمس الأربعاء 22 كانون الأول/ديسمبر، مقتل 26 عنصراً من قوات النظام والميليشيات، خلال المواجهات بين الطرفين في ريف حمص الشرقي.

وأشارت وكالة أعماق المقربة من تنظيم “داعش”، من خلال حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى مقتل 12 عنصراً وتدمير دبابة لقوات النظام، إثر هجوم شنّه مقاتلو التنظيم شرق مطار التيفور العسكري في ريف حمص الشرقي.

وأكد المصدر مقتل 14 عنصراً من الميليشيات الشيعية، بينهم عناصر من الجنسية الأفغانية، خلال تصدي مقاتلي التنظيم لمحاولة الميليشيات التقدم على قرية شريفة غرب مطار التيفور، إضافة إلى تدمير جرّافةً عسكريةً ورشاشاً ثقيلاً قرب المطار.

كما أعلن التنظيم أمس عن القبض على عنصرين من قوات النظام كانا مختبئين في مدينة تدمر منذ سيطرة التنظيم عليها قبل أيام، وعثر مقاتلو التنظيم على العنصرين أثناء تمشيط منازل المدينة في ريف حمص الشرقي، بحسب أعماق.

ومن جهتها، أفادت “تنسيقية مدينة تدمر” بأن مناطق جزل وجحار ومحيطهما، ومحيط مطار التيفور، شهدت عدة غارات جوية أمس، في حين لم تشهد مدينة تدمر أي تحليق للطيران أو غارة جوية عليها حتى ظهر أمس.