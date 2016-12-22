الجربا يهنىء الحريري : نبارك لكل الضمائر الحية هذا الإنجاز

وهيب اللوزي: كلنا شركاء

وجه أحمد الجربا، رئيس تيار الغد السوري، رسالة إلى دولة سعد الحريري، رئيس الحكومة اللبنانية، هنأه فيها على تشكيل الحكومة متمنيا له النجاح والتوفيق.

وقال الجربا في رسالته: يسرني أن أهنئكم بإعادة منصب رئاسة وزراء دولتنا العزيزة، الجمهورية اللبنانية، إلى من هو جدير بها وهي جديرة به، أهنئكم وأهنئ نفسي وكل أصحاب الضمائر الحية في لبنان وسوريا والعالم العربي على هذا الإنجاز الذي نأمل ونراهن عليه كما راهنا طوال الخط على أخوّتنا المعمدة بدماء أهلنا وفي مقدمتهم الكبير الخالد الذي لا يُنسى، شهيد الوطن والأمة والضمير، رفيق الحريري.

وأضاف رئيس تيار الغد السوري، “الرئيس، الأخ والصديق العزيز، أعرف إنكم لستم طلّاب مناصب زائلة ولم تسعوا إليها، كما عهدنا من الراحل الشهيد الكبير، وإنما “على قدر أهل العزم تأتي العزائم” وكنتم دائما وأبداً، خير خلف لخير سلف، وها هي الصعاب تتذلل أمام إقْدامِكُم النبيل لخدمة الشعب والوطن، والمسؤولية -كما تعلمنا جميعاً من الآباء الراحلين الكبار- إنما هي تكليف وليست تشريفا، فمباركٌ عليكم وعلى أهلنا في لبنان الحبيب ولأهلكم في سوريا الجريحة هذا التكليف الذي يمنحنا الثقة بالقادمات من الأيام”.

وأكد الجربا على “إننا إذ نواجه واحدة من أصعب المنعطفات التاريخية في المنطقة، حيث تشهر المآسي برؤوسها في كل زاوية إلا إن وجود أمثالكم على رأس هرم المسئوليات الجسام يفتح للأمل طريقا إلى الأنفس، الأمل بتذليل الصعاب، فبورك لكم ولنا وللبنان وسوريا والمنطقة رئاستكم، راجيا من الله تعالى المزيد من النجاحات في ما تصبون إليه وما ننتظره جميعا منكم”.