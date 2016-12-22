الناشط (أبو الطيب السوري) حرٌ بعد 4 أعوام

رزان العمر: كلنا شركاء

أفرجت سلطات النظام في مدينة القامشلي عن الناشط الإعلامي إبراهيم حجي الحلبي “أبي الطيب السوري”، بعد اعتقالٍ دام أكثر من أربعة أعوام ونصف، على خلفية نشاطه في المجال الإعلاميّ.

ونشر “اتحاد شباب الحسكة” اليوم الخميس، صورةً لـ “الحلبي” بعيد وصوله إلى القامشلي، حيث التقى عائلته.

الناشط الإعلامي والناطق باسم ثوار الحسكة، وعضو الهيئة العامة للثورة السورية إبراهيم حجي الحلبي من مواليد عام 1981، قالت عنه رابطة الصحفيين السوريين إنه كان صوت الثورة في منطقة الجزيرة السورية، وخاصةً من خلال تواصله مع القنوات التي تغطي أخبار التظاهرات، في سبيل إيصال صوت مدينة الحسكة وحراكها للعالم كله.

اختفى “أبو الطيب” في أيار/مايو من العام 2012 حين كان في طريقه لمحافظة الرقة، وحينها كانت تحت سيطرة النظام، وتم اعتقاله من قبل حاجز منطقة تل أبيض، ونقل على إثر ذلك لفرع الأمن السياسي في مدينة الرقة مع مصادرة حاسوبه الشخصي وكاميرته وأغراضاً أخرى، وبقي مدةً طويلةً في عداد المختفين قسرياً كون سلطات النظام لم تقرّ لذويه بمكان احتجازه أو مصيره.