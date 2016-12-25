أصحاب (القبعات البيضاء) يعودون للظهور بفيلم هوليودي

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يعود متطوعو الدفاع المدني أو كما يُسمون بـ “أصحاب الخوذ البيضاء” للظهور مرة أخرى للواجهة، لكن هذه المرة عبر الشاشات الذهبية من خلال فيلم من المتوقع أن يؤدي بطولته النجم جورج كلوني الحائز على جائزة الأوسكار.

ويشاور النجم العالمي المنتج الأمريكي، غرانت هيسلوف، لتطوير الفيلم الوثائقي الذي يرصد يوميات متطوعي “الدفاع المدني” السوريين، لتحويله إلى فيلم روائي، حسب ما نقله موقع “ديدلاين”.

وكانت شركة “نيتفليكس” العالمية، قد أنتجت فيلماً وثائقياً، العام الفائت، رصد يوميات رجال الدفاع المدني السوري، وجهدهم المبذول في إنقاذ ضحايا القصف الذي يطال عشرات المناطق في سوريا.

وشاهد الفيلم، عشرات الملايين من الناس ونال جائزة الجمهور كأفضل فيلم قصير في عدد من المهرجانات، حيث تم ترشيحه فيما بعد إلى جائزة الأوسكار.

ويبلغ عدد المتطوعين في الدفاع المدني، 3000 متطوعاً، تمكنوا رغم الظروف المأساوية التي يعملون فيها، من إنقاذ أكثر من 60 ألف إنسان، إضافة إلى انتشال جثث من تحت أنقاض المباني المدمرة، رغم أنهم يواجهون في ذات الوقت القصف الجوي، حيث قتل منهم ما يقارب 150 شخصاً منذ عام 2013.

يذكر أن أصحاب “القبعات البيضاء” ترشحوا لنيل جائزة نوبل للسلام لعام 2016، وأيد ترشيحهم العديد من نجوم هوليود، مثل جورج كلوني ودانيال داي لويس وغيرهما، إضافة إلى دعم صحف عالمية مثل الإندبندنت والغارديان وتايمز البريطانية.