روسيا: ضرباتنا الجوية في سوريا قتلت 35 ألفا من المعارضة

رويترز-

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو يوم الخميس إن الضربات الجوية الروسية في سوريا أسفرت عن مقتل 35 ألفا من مقاتلي المعارضة ونجحت في وقف سلسلة من الثورات في الشرق الأوسط.

وخلال لقاء لقادة كبار في الجيش الروسي لاستعراض الإنجازات العسكرية لروسيا فيما يبدو قال شويجو إن تدخل موسكو منع انهيار الدولة السورية.

وخلال اللقاء الذي أقيم في مقر وزارة الدفاع في موسكو قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “نحن الآن أقوى من أي معتد محتمل.”

وقال شويجو إن الطيران الروسي نفذ 18800 طلعة في سوريا منذ بدء عملية الكرملين هناك العام الماضي مما أسفر عن تدمير 725 معسكرا للتدريب و405 مواقع لصناعة الأسلحة إضافة إلى مقتل 35 ألفا من المقاتلين.

وقال شويجو إن “سلسلة الثورات التي انتشرت في أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا انكسرت.”

وينظر إلى التدخل الروسي في سوريا على نطاق واسع على أنه أنقذ قوات الرئيس بشار الأسد من الهزيمة وأنه كان حاسما في استعادة السيطرة الكاملة على حلب.

وقال شويجو إن قوات الصواريخ النووية الروسية سيتم دعمها العام المقبل بثلاث وحدات إضافية مدعومة بأسلحة حديثة وإن القوات الجوية ستتسلم كذلك خمس قاذفات استراتيجية مطورة.

لكن بوتين حذر من أنه مع النمو الكبير للقوة العسكرية الروسية “يجب ألا نفقد تركيزنا إذا أردنا ألا يتغير هذا.