واتساب تطور خدمة حذف وتعديل الرسائل بعد إرسالها

وبحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية ستكون قادرا قريبا على تعديل و حذف رسائل الواتساب الخاصة بك بعد أن كنت قد أرسلتها لكن بشرط – إذا لم تتم قرائتها بعد.

ومن المتوقع أن يتم تحديث التطبيق في وقت قريب لتفعيل خدمة حذف الرسائل لكن غير المقروءة من قبل المتلقي.

وتجري واتساب التحديث على التطبيق التجريبي لها واتساب بيتا التي يمكن للمستخدم أن يفعلها في التطبيق.

وعندما يرغب المستخدم بحذف الرسالة فما عليه إلا الضغط عليها بشكل مطول ليظهر له خياران إما تحرير أو إبطال.

وفي الخيار الأول يمكن للمستخدم تحديث محتوى الرسالة، في حين أن الخيار الثاني سيتمكن المستخدم في حذف وإبطال الرسالة المرسلة تماما.

مع هذا لم تؤكد إلى الآن واتساب في أنها تعكف على تفعيل هذه الميزة للمستخدمين.