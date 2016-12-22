8 مدنيين ضحايا قصفٍ متبادلٍ بين قوات النظام والثوار بدرعا

إياس العمر: كلنا شركاء

لقي ثمانية مدنيين حتفهم، وأصيب آخرون بجروح، اليوم الخميس (22 كانون الأول/ديسمبر)، بقصف متبادل بين قوات النظام وكتائب الثوار في محافظة درعا.

وقال الناشط هاني العمري لـ “كلنا شركاء” إن قوات النظام ومنذ ساعات الصباح الأولى استهدفت بلدة النعيمة شرق درعا بعشرات القذائف المدفعية وصواريخ الفيل، بالتزامن مع استهداف الأحياء المحررة بدرعا البلد، كما استهدفت قوات النظام المتمركزة في الفوج 175 بمدينة إزرع براجمات الصواريخ مدينة الحراك شرق درعا، مما أدى إلى مقتل سيدة وطفلها وهما (فاطمة الزعبي – طلال الزعبي)، كما تسبب قصف قوات النظام لمدينة طفس بمقتل الشاب “غاندي أبو دايس”.

وأضاف بأن تشكيلات الثوار ردت على قصف قوات النظام للمناطق المحررة، واستهدفت كلاً من (اللواء 12 – الفوج 175) في مدينة إزرع براجمات الصواريخ وقذائف المدفعية، كما استهدفت المربع الأمني بمدينة درعا، ما أدى إلى مقتل خمسة مدنيين وهم (محمود جرار- أجود المصري – عبد الله أجود المصري – عبد الرحمن أجود المصري – محمد أجود المصري).

وعلى صعيد آخر، اغتال مجهولون القيادي في فرقة عمود حوران (سليمان الحريري)، وقال الناشط أحمد الديري لـ “كلنا شركاء” إن مجهولين أطلقوا النار على “الحريري” بشكل مباشر على طريق بصر الحرير – ناحتة بريف درعا الشرقي، ما أدى إلى مقتله، ولاذ القتلة بالفرار.