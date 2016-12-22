14 قتيلاً لقوات النظام في الغوطة الشرقية

وليد الأشقر: كلنا شركاء

أعلنت كتائب الثوار عن استعادة مواقع كانت تقدمّت إليها قوات النظام على جبهة (الميدعاني) شرق مدينة دوما في الغوطة الشرقية، بعد اشتباكات أودت بحياة 14 عنصراً من قوات النظام.

وذكر “جيش الإسلام” في بيانٍ مقتضبٍ أن مقاتليه ومقاتلي فصائل أخرى شنوا هجوماً معاكساً على خطوط التماس الأولى ضد قوات النظام، مؤكداً إحراز تقدمٍ على عدد من نقاط الميدعاني، ومقتل ١٤ قتيلاً لميليشيات النظام.

في المقابل، تعرّضت مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية لقصفٍ مدفعي وصاروخيّ، دون انباء عن خسائر بشرية، بالتزامن مع الاشتباكات هناك.

وكان طيران النظام الحربي شنّ غارة جوية على مدينة عربين القريبة، كما استهدفتها قذائف الهاون.