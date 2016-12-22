مسلحو (الاتحاد الديمقراطي) يعتقلون العشرات من شباب القامشلي

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شنّت الشرطة العسكرية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د)، حملة اعتقالات في مدينة القامشلي بريف الحسكة، طالت العشرات من شباب المدينة، والذين تم سوقهم إلى معسكرات وحدات الحماية التابعة لها.

وأفاد موقع “يكيتي ميديا” بأن شرطة (ب ي د) اعتقلت عشرات الشباب وبشكل عشوائي في مركز مدينة القامشلي وفي حيي كورنيش والغربي، وعلى مداخل المدينة، ممن ناهزت أعمارهم 30 عاما، ومن بينهم الموظف في بريد القامشلي “محمد محرم”، من سكان حي قدوربك ومن مواليد 1981.

ورافقت حملة الاعتقالات الأخيرة حالة خوف وقلق انتابت الأهالي المتواجدين في سوق المدينة، وفي الوقت فسه اضطر الأهالي إلى الخروج من الأسواق بسبب مظاهر التسلح ومداهمة المحلات ومطاردة الشباب، كما اضطر أصحاب بعض المحلات لإغلاق محلاتهم.

كما انتشرت الشرطة العسكرية في مدينة عامودا بريف الحسكة وفي الأحياء الكردية من مدينة الحسكة، وتم التركيز على مداخل المدينة.

ويشار إلى أن مسلحي (ب ي د) يشنون بين الفترة والأخرى حملات اعتقال للشباب، بغية اقتيادهم إلى مراكز تدريب وحدات الحماية التابعة لها، وقد تم التركيز في الآونة الأخيرة على هذه العمليات بعد الإعلان عن معركة الرقة.