السعودية ترفع أسعار الطاقة تدريجياً للوصول إلى السعر العالمي

كلنا شركاء: فارس كرم- الأناضول

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الخميس، إنه سيتم تنفيذ رفع تدريجي في أسعار الطاقة، لتصل إلى معدلاتها العالمية، خلال الفترة من 2017 إلى 2020.

وأضاف الفالح خلال مؤتمر صحفي اليوم بمناسبة إعلان موازنة 2017، أنه في المقابل “سيتم دعم المواطنين نقدياً عبر برنامج يسمى “حساب المواطن”، كما سيتم التنسيق مع الشركات في البلاد”.

وأشار إلى أن استهلاك الفرد في السعودية من البنزين يعادل 5 أضعاف معدله العالمي؛ مبيناً أن “الهدر في استهلاك الطاقة يقدر بـ 300 مليار ريال (80 مليار دولار) تكفي لبناء 5 آلاف مدرسة، وأن استهلاك الطاقة محليا يبلغ 5 ملايين برميل نفط مكافيء يومياً”.

وتبيع السعودية – أكبر مُصدر للنفط في العالم – الوقود حالياً بأسعار موحدة لكافة المواطنين والأجانب دون تفرقة في الأسعار.

وأظهرت وثيقة “رؤية المملكة 2030″، حصلت الأناضول عليها، أنه سيتم البدء في تسجيل المواطنين السعوديين من متوسطي ومحدودي الدخل، في برنامج يسمى “برنامج حساب المواطن”، اعتباراً من مطلع فبراير/ شباط القادم.

وبحسب الوثيقة التي أكدتها مصادر سعودية مطلعة للأناضول، أمس الأربعاء، فإن بدء صرف الدعم النقدي للمواطنين سيكون قبل تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين والكهرباء والديزل في يوليو/تموز القادم.

ووفقا للوثيقة، فالبدل النقدي سيكون متغيراً، حسب عدد أفراد الأسرة وارتفاع تكاليف المعيشة، وسيتم مراجعته بشكل دوري.

وتعاني السعودية، في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي