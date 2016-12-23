الجبير: مجازر حلب يمكن تصنيفها جرائم حرب

اجتماع طارئ للجنة التنفيذية بمنظمة التعاون الإسلامي في جدة

كلنا شركاء: العربية نت

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الخميس، إن المجازر التي تُرتكب في مدينة حلب يمكن تصنيفها جريمة حرب ضد الإنسانية، بحسب ما ورد في حساب وزارة الخارجية السعودية على “تويتر”.

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية بمنظمة التعاون الإسلامي لبحث تطورات الأوضاع المأساوية في مدينة حلب، المنعقد بجدة.

وأضاف الجبير أن المملكة قامت مؤخراً بالعديد من الاتصالات بالأطراف الفاعلة والدول الشقيقة والصديقة تعبيراً عن مواقفها وأهمية التحرك لإيقاف آلة القتل في حلب.

وأضاف وزير الخارجية السعودي أن المملكة ترحب بصدور قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٢٨ بشأن نشر مراقبين دوليين في حلب للإشراف على عمليات إخلاء المدنيين.

وقد أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الأربعاء، تشكيل فريق خاص لجمع الأدلة وإعداد قضايا بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الصراع في سوريا. وأقرت الجمعية العامة مشروع القرار لتشكيل الفريق المستقل بتأييد 105 أعضاء، واعتراض 15 عضواً، وامتناع 52 عن التصويت. وسيعمل الفريق بالتنسيق مع لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا.

وعلى هامش اجتماعات جدة، عقد الجبير لقاءات ثنائية مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف أحمد العثيمين، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف أحمد العثيمين والوزير عادل الجبير