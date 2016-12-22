الطائرات الحربية ترتكب مجزرةً في مدينة الباب

سعيد جودت: كلنا شركاء

ارتكبت الطائرات الحربية اليوم الخميس (22 كانون الأول/ديسمبر) مجزرة في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة تنظيم “داعش”، راح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.

وقال “ماجد عبد النور” مراسل “كلنا شركاء”، إن الأهالي في مدينة الباب يعيشون أوضاعاً كارثية، في ظل القصف الجوي والمدفعي الذي تتعرض له أحياء المدينة، بالتزامن مع منعهم من قبل تنظيم “داعش” من النزوح والخروج من المدينة.

وأضاف بأن القصف الجوي على مدينة الباب تسبب اليوم بمجزرة راح ضحيتها العشرات من المدنيين بين قتيل وجريح.

وأشار مراسلنا إلى أن تنظيم “داعش” قتل أمس عائلة كاملة حاولت الخروج من المدينة، هرباً من القصف الجوي والمدفعي على أحيائها.

ومن جهتها، أكدت وكالة أعماق المقربة من تنظيم “داعش” أن الطائرات التركية ارتكبت مجزرة فجر اليوم، راح ضحيتها 50 قتيلاً من أهالي مدينة الباب، معظمهم من الأطفال والنساء، وذلك إثر استهداف عدة منازل سكنية بـ 4 غارات جوية.

وأضافت أعماق بأن التنظيم أعطب اليوم مدرعة للجيش التركي بصاروخ موجه غرب مدينة الباب، ونشرت تسجيلاً مصوراً للعملية.