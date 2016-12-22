خمسة مدنيين ضحايا غاراتٍ للتحالف الدولي قرب (جعبر) غرب الرقة

زيد المحمود: كلنا شركاء

قضى خمسة مدنيين في حصيلة أولية، وأصيب آخرون بجرح، اليوم الخميس (22 كانون الأول/ديسمبر)، جراء غارات جوية نفذتها طائرات التحالف الدولي قرب قرية جعبر في ريف الرقة الغربي.

وأفاد ناشطو حملة “الرقة تذبح بصمت”، من خلال حسابات الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن قرية جعبر في ريف مدينة الطبقة تشهد معارك عنيفة بين تنظيم “داعش” وميليشيات (سوريا الديمقراطية)، دفعت أهالي القرية إلى النزوح عنها تجنباً لاستهدافهم.

ورغم نزوح أهالي القرية عنها، فقد أشار ناشطو الحملة إلى أن غارات جوية نفذها طائرات التحالف الدولي اليوم بالقرب من القرية تسببت بمقتل خمسة مدنيين وإصابة آخرين بجروح، ووثق المصدر أسماء الضحايا وهم: (خليل العمر الخمري وزوجته مايا الخمري، ضيف حسيب الخمري، عبد اللطيف رأفت الخمري، علاء ملا عيسى البرسان).

وفي سياق المعارك، أفادت صفحة “فرات بوست” بسيطرة مليشيات سوريا الديموقراطية على قرية كاروان في ريف الرقة، بعد معارك مع تنظيم “داعش”، وأشارت إلى أن هذه الميلشيات سرقوا منازل المدنيين في بلدة الجرنية، بالتزامن مع حملة اعتقالات طالت عدد من أبناء البلدة.

ومن جانبه، أعدم تنظيم “داعش” اليوم الشاب “عبد اللطيف الحلاق” في مدينة الطبقة بريف الرقة، بتهمة العمالة للتحالف الدولي.