(داعش) يسيطر على قرية خطاب شرق حمص

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أعلن تنظيم “داعش” مساء اليوم الخميس (22 كانون الأول/ديسمبر)، سيطرته على قرية خطاب في ريف حمص الشرقي، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام وميليشياته.

وأفادت صفحات موالية للنظام بأن تنظيم “داعش” بدأ الهجوم على منطقة جب الجراح شرق حمص حوالي الساعة الخامسة مساء اليوم، حيث استغل الظروف المناخية وهبوط الضباب، واستهدف المنطقة بشكل كثيف وبكافة أنواع القذائف والرشاشات.

وأكدت وكالة أعماق المقربة من تنظيم “داعش”، من خلال حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، سيطرة التنظيم على قرية خطاب قرب بلدة جب الجراح، دون أن تذكر تفاصيل أكثر.

وأشار ناشطون إلى أن التنظيم استغل المعارك في ريف حمص الشرقي، والظروف المناخية، وشنّ هجوماً على المِحور الشرقي لريف مدينة السلمية بريف حماة الشرقي، والمُمتد من قرية أبو البلايا وصولاً إلى خط البترول جنوب شرقي بلدة عقارِب.

كما شنّ التنظيم هجوماً عنيفاً على مواقع قوات النظام وميليشياته في قرى فريتان وتل جديد شرق مدينة السلمية.