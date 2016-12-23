مميزات تجبرك على حذف واتسآب الأخضر وتنزيل واتس بلس

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رغم أن معظم مستخدمي تطبيق واتسآب الأزرق يواجهون بعض العقبات أثناء استعماله؛ لعدم احتوائه على الكثير من الخصائص التي تسهل عمليات التراسل.

إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تناقلوا شرحاً لمميزات واتسآب بلس، أو ما يعرف بالواتس الأزرق — وقد يعرف أيضا بالنسخة المعدلة — والفروق بينه وبين الواتسآب الرسمي، وهي:

— في واتسآب الأخضر لا يمكنك تعديل الخط من حيث نوعه وحجمه ولونه، بينما في الأزرق يمكنك ذلك، وأيضا تلوين المحادثة بألوان مختلفة.

— لا يمكنك إرسال أكثر من 10 صور دفعة واحدة من تطبيق واتسآب الأخضر، لكن تستطيع فعل ذلك من خلال واتس الأزرق.

— في واتس الرسمي لا يمكن إرسال ملفات كبيرة الحجم، إنما في النسخة المعدلة ترسل ملفات كبيرة تصل إلى 50 ميغابايت.

— تسطيع في واتسآب الأزرق تغيير “الثيم” أو الـ”استايل” الخاص بالواجهة.

— النسخة المعدلة تم العمل فيها على تجاوز الحظر الموجود في واتسآب الرسمي.