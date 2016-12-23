صيني استخدم قنبلة لمدة 25 عاما في تكسير (الجوز)

Posted on 2016/12/23Posted in: أخبار دولية

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كلنا شركاء: سكاي نيوز عربية

لم يلحظ فلاح صيني أن المطرقة التي استخدمها طيلة 25 عاما لتكسير الجوز، هي ببساطة قنبلة.

وقالت صحيفة الشعب الصينية إن الرجل الذي لم تذكر اسمه ويقطن بقرية أنكانغ في إقليم شانغزي، اكتشف الأمر بعدما لاحظ أن الأداة التي كان يضربها بكل قوته على الجوز لتكسيره، تشبه قنبلة في صورة وزعتها الشرطة المحلية.

وبحسب الفلاحين في المنطقة، فإن الرجل استخدم القنبلة لتكسير الجوز، بعدما تلقاها من صديق منذ 25 عاما.

ووجدت الشرطة أن القنبلة لم تنفجر، لكنهم لم يتأكدوا إذا ما كانت تحوي بداخلها مواد متفجرة.

وتنفجر القنابل عادة عندما يزال فتيل الأمان ويتم إلقائها بعيدا. وبينما تدور بالهواء يتم احتراق الفتيل الداخلي حتى يحدث التفجير.

ووصف كثير من متابعي موقع ويبو الذي يعادل تويتر في الصين الفلاح بأنه محظوظ حقا لنجاته من قنبلة ظلت بيده 25 عاما.

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