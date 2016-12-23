رغد صدام حسين: ترامب يدرك ما حدث لأبي

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ألقت ابنة الرئيس العراقي الراحل رغد صدام حسين الخميس 22 ديسمبر/كانون الأول باللوم على الولايات المتحدة بخصوص حالة “الفوضى” التي يعيشها في العراق.

وأعربت رغد في مقابلة مع شبكة “CNN الأمريكية”، بثت مقتطفات منها باللغة الانكليزية، عن أملها في أن يعالج الرئيس المنتخب دونالد ترامب “الأخطاء السابقة” للإدارات الأمريكية.

وقالت إن “الولايات المتحدة تتحمل حالة الفوضى التي فككت العراق”، مشيرة إلى أن “هذا الرجل (ترامب) وصل لتوه إلى القيادة، ولكن من ما هو واضح، أن لديه مستوى عال من الحس السياسي”.

وأضافت، أن “ترامب مختلف تماما عن الذين سبقوه”، وقالت أنه “يتعرض لأخطاء الآخرين، وتحديدا في العراق، وهو ما يعني أنه يدرك تماما الأخطاء التي ارتكبت في العراق وماذا حدث لأبي”.

وخلال حملته الانتخابية الرئاسية، قال ترامب: إنه “يعارض الحرب على العراق”، ومع ذلك كان داعما علنا للغزو في المقابلات قبل وبعد الحرب.

وعلى الرغم من قوله إن “صدام حسين كان رجلا سيئا” إلا أنه أشاد في الوقت نفسه بصدام لما أظهره من “فعالية في تصفية الإرهابيين”.

وبشأن أي دور لها في الحياة السياسية الحالية، أكدت رغد صدام، التي تقيم في العاصمة الأردنية عمان منذ 2003، أنها “لم تشارك في الحياة السياسية، ولم تدعم أية مجموعات أو أحزاب على الأرض”.

ونفت الابنة الكبرى للرئيس العراقي الراحل، في ذات الوقت، اتهامات وجهت إليها مؤخرا بدعم تنظيم “داعش” والتشجيع على استيلاء المسلحين على مدينة الموصل، معتبرة أن “أيديولوجية أسرتها ليس لديها أوجه التشابه مع الجماعات المتطرفة”.