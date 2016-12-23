(داعش) يبثّ إصداراً لحرق جنديين تركيين في ريف حلب

سعيد جودت: كلنا شركاء

نشر تنظيم “داعش” أمس الخميس، شريطاً مصوراً أظهر إعدام عناصر لجنديين تركيين حرقاً حتى الموت، بعد أن تمكن من القبض عليهما أحياء خلال مشاركتهما مع قوات عملية “درع الفرات” في محيط مدينة الباب بريف حلب.

ويبدأ الإصدار الذي أطلق عليه التنظيم اسم “درع الصليب” بكلمةٍ تحريضية لزعيمه “البغدادي”، واصفاً فيها تركية بـ “العلمانية المرتدة” التي تسعى لتحقيق مصالحها ومطامعها.

ونشر التنظيم في إصداره جانباً من المعارك التي يخوضها مقاتليه ضد كتائب الثوار والجيش التركي في ريف حلب الشمالي.

وادّعى “داعش” أن هذا “القصاص” من الجنديين التركيين كان رداً على القصف التركي على المناطق التي يسيطر عليها التنظيم، ورح ضحيته “عشرات القتلى والجرحى من العزّل والمستضعفين”.

ويظهر في الشريط المطوّل عنصراً من التنظيم يلقي كلمات باللغة التركية قبل إحراق الجنديين، وهدد خلال الكلمة المسجلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مطالباً بتنفيذ هجمات في تركيا قائلاً “إن جنود الخلافة سيثأرون منكم”، وتوجّه إلى من أسماهم “الموحدين” بالقول “إن تركيا الآن هي أرض الجهاد، فاحرقوها ودمروها وفجروها”.

كما يظهر في الشريط الجنديان التركيان يتحدثون عن سيرتهم الذاتية، وعن مشاركتهم في الحرب الدائرة في سوريا.