وزراء خارجية (التعاون): إقرار هدنة فورية ودائمة في سوريا ضرورة

اجتماع طارئ في جدة لبحث الوضع

كلنا شركاء: عبد الرحمن بدوي- ايلاف

عقدت اللجنة التنفيذية على المستوى الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي اجتماعا طارئ اليوم الحميس في مقرّ الأمانة بجدة بناءً على طلب دولة الكويت لبحث الوضع في سوريا في ظل تطورات الأوضاع المأساوية في مدينة حلب، حيث طالب المشاركون بتضافر الجهود والتحرك الفوري على كافة الصعد، لوضع حد لهذه المأساة الإنسانية الخطيرة.

أكد وزير الخارجية عادل الجبير أن المجازر التي ترتكب في مدينة حلب يمكن تصنيفها جريمة حرب ضد الإنسانية.

وقال الجبير خلال كلمة المملكة في الاجتماع الطارئ أن السعودية قامت مؤخراً بالعديد من الاتصالات بالأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة والدول الشقيقة والصديقة تعبيراً عن مواقفها وأهمية التحرك الفوري لإيقاف آلة القتل”، مشيراً إلى أن المملكة رحبت بصدور قرار مجلس الأمن رقم 2328 بشأن نشر مراقبين دوليين في مدينة حلب للإشراف على عمليات إخلاء المدنيين، معبرة عن مؤازرتها ومساندتها للشعب السوري فيما يواجه من إبادة جماعية يرتكبها النظام السوري في كافة أرجاء سوريا.

وشدد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين خلال كلمته في الاجتماع، إلى ضرورة إقرار هدنة فورية ودائمة ووقف فوري للأعمال العدائية التي يقوم بها النظام السوري ضدّ شعبه ، وإرسال مراقبين دوليين لمتابعة تطبيق وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين في حلب وفي بقيّة المناطق المحاصرة في سوريا، مؤكدا ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها إلى السكان في حلب وفي باقي المناطق المحاصرة في سوريا.

وناشد الأمين العام المجتمع الدولي باتخاذ التدابير اللازمة لوقف عمليات الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب السوري والتوقف الفوري عن عمليات إرهابه وتشريده خارج بلاده ،

رفض تفريغ المدن

وأكد العثيمين رفض دول منظمة التعاون الإسلامي محاولات تفريغ المدن من سكانها لفرض واقع سكاني جديد يُحدث تغييراً ديمغرافياً لهذه المدن، وضرورة إقرار محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا من طرف محكمة الجنايات الدولية، بجانب إيجاد حل سياسي للأزمة السورية لوقف معاناة الشعب السوري عبر استئناف التفاوض في إطار بيان جنيف 1 وعلى أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة .

وأشار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ صباح خالد الصباح، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية إلى أن الأزمة السورية أتمت عامها السادس وباتت تشكل في مجملها اسوأ كارثة إنسانية تُسجل في تاريخنا المعاصر، ما تمثّل تداعياتها تهديداً مباشراً على الاستقرار الاقليمي والسلم والأمن الدوليين.

وشدد الصباح على أن ما يحصل في مدينة حلب حاليا ما هو إلا حلقة جديدة من المسلسل الدامي الذي يتعرض له الشعب السوري الشقيق، من قتل الآلاف المدنيين وتدمير شامل، حوَّلَ مدينة حلب إلى كومةِ رماد بفعل أعمال القصف الإجرامية غير المسبوقة والبراميل المتفجرة العشوائية في مسلسل إبادة جماعية يتواصل أمام مرأى ومسمع العالم ، ما يتطلب منا تضافر الجهود والتحرك الفوري على كافة الصعد، لوضع حداً لهذه المأساة الإنسانية الخطيرة.

حل شامل

وطالب وزير الخارجية الكويتي بتكليف ترويكا منظمة التعاون الإسلامي بالقيام بما يلزم من اتصالات مع مختلف الأطراف المعنية وفي مقدمتها الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لحثها على اتخاذ مواقف من شأنها تحقيق وقف كامل لإطلاق النار، والبدء في عملية سياسية تؤدي إلى حل شامل للأزمة السورية، بجانب دعم الجهود التي تقوم بها كل دول الخليج، و تركيا، لعقد اجتماعٍ طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة على أساس مبدأ “الاتحاد من أجل السلام”، لتبيان الفظائع الإجرامية التي تُرتَكَب في حلب.

ودعا الصباح إلى تكليف أمين عام منظمة التعاون الإسلامي بتوجيه رسائل إلى المنظمات الإنسانية الدولية لحثها على التحرك لدعم الوضع الإنساني في سوريا وإغاثة السكان من المدنيين، كمنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة الهجرة الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف.