(حزب الله) ينعى مصوراً حربياً قُتل في دير الزور

سعيد جودت: كلنا شركاء

نعى الإعلام الحربي التابع لميليشيا (حزب الله) اللبناني، اليوم الجمعة، مصوراً حربياً لقي مصرعه في دير الزور على جبهات القتال ضد تنظيم “داعش” هناك.

وذكر الإعلام الحربي في بيانٍ له أن المصور عبدالله عباس سلامة (33 عاماً) الملقّب بـ ( كرار) لقي مصرعه أمس الخميس، خلال تغطيته لهجومٍ شنه مقاتلو تنظيم “داعش” على جبهة الجفرة المحاذية لمطار دير الزور العسكري.

وأوضح المصدر أن المصور القتيل من مواليد دير الزور في حي الانطلاق، والتحق بتشكيلات الإعلام الحربي منذ ستة أشهر بعد خضوعه لدورة التصوير الحربي.

“سلامة” هو ثاني مصور ينعاه الحزب اللبناني خلال أقل من شعر، وكان نعى مصوراً حربياً يتبع ميليشيات الحزب، بعد أن لقي مصرعه في معارك حلب مطلع الشهر الجاري. ونشر الحساب الرسمي لـ “الإعلام الحربي” نعياً للمصوّر “حسن شريف جظة” والذي يحمل لقباً حركياً هو “فلاح”، مشيراً إلى أنه لقي مصرعه خلال المعارك ضد كتائب الثوار في حي “الشيخ سعيد” جنوبي مدينة حلب.

وأشار ناشطون إلى أن “جظة” المنضم للحزب اللبناني ينحدر من بلدة “نبل” الموالية لإيران شمال مدينة حلب، والتي أكدت مصادر محلية فيها مقتل كل من “محمد علبة” و”بشير جمو” إضافةً إلى المصور الحربي خلال ذات المعارك، وتوزّع القتلى الثلاثة على بلدتي نبل والزهراء المتجاورتين.