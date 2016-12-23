تركيا تحجب مواقع التواصل بعد حرق (داعش) لجنديين في سوريا

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أفادت تقارير إعلامية بأن السلطات التركية قامت بحجب مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشر تنظيم “داعش” مقطعاً مصوراً لإحراق جنديين تركيين في سوريا وهما على قيد الحياة.

ومنعت الحكومة التركية الوصول إلى تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي بأشكالها المختلفة من خدمة ” الواتس أب” إلى اليوتيوب وغيرها في جميع أنحاء البلاد، بحسب “روسيا اليوم”.

كما ذكر بعض المستخدمين أن خدمة فتح المواقع المحجوبة “في بي ان” لم تفلح بالالتفاف على القيود، مع انصياع موفري هذه الخدمات لأوامر الحكومة.

وعادة ما تكون عمليات الحجب وتحديد الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا محدودة الزمن، وتعود للعمل بعد ساعات.

وكان تنظيم “داعش” نشر أمس الخميس، شريطاً مصوراً أظهر إعدام عناصر لجنديين تركيين حرقاً حتى الموت، بعد أن تمكن من القبض عليهما أحياء خلال مشاركتهما مع قوات عملية “درع الفرات” في محيط مدينة الباب بريف حلب.

ويبدأ الإصدار الذي أطلق عليه التنظيم اسم “درع الصليب” بكلمةٍ تحريضية لزعيمه “البغدادي”، واصفاً فيها تركية بـ “العلمانية المرتدة” التي تسعى لتحقيق مصالحها ومطامعها.

ونشر التنظيم في إصداره جانباً من المعارك التي يخوضها مقاتليه ضد كتائب الثوار والجيش التركي في ريف حلب الشمالي.