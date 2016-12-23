(داعش) يشنّ هجوماً واسعاً على (جبّ الجراح) شرق حمص

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أعلن تنظيم “داعش” اليوم الجمعة، سيطرة مقاتليه على قريتي خطاب والمزار وعدد من الحواجز العسكرية في ناحية (جب الجراح) بريف حمص الشرقي، بعد هجومٍ واسع هناك.

وأوردت وكالة أعماق المقربة من التنظيم في بيانين منفصلين أن قوات النظام فرضت سيطرتها على قرية خطاب صباح اليوم، بحسب البيان الأول. فيما أكّد البيان الثاني سيطرة التنظيم على قرية المزار وعدة حواجز عسكرية لقوات النظام السوري قرب بلدة جب الجراح شرقي حمص.

من جانبها أكّدت مصادر موالية للنظام أن قواته تراجعت إلى بلدة “جب الجراح” التي بدأ تنظيم “داعش” باستهدافها بالرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون.

وكان التنظيم أعلن أمس الأربعاء عن مقتل 26 عنصراً من قوات النظام والميليشيات، خلال المواجهات بين الطرفين في ريف حمص الشرقي، إثر هجوم شنّه مقاتلو التنظيم شرق مطار التيفور العسكري في ريف حمص الشرقي.