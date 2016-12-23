مقتل 110 مدنيين خلال 24 ساعة في مدينة الباب

سعيد جودت: كلنا شركاء

قضى 20 مدنياً على الأقل، وأصيب نحو 50 آخرين بجراحٍ بعضهم بحالة خطرة، جراء القصف الجوي والمدفعي التركي على مدينة الباب في ريف حلب الشرقي اليوم الجمعة.

وارتفع بذلك عدد ضحايا هذا القصف إلى أكثر من 110 مدنيين، بعد توثيق مقتل 90 مدنياً في سلسلة مجازر ارتكبت أمس في المدينة الخاضعة لسيطرة تنظيم “داعش”.

وقال ناشطون من المدينة إن الطيران التركي والمدفعية الثقيلة جدّدت غاراتها اليوم على أحياء متفرقة موقعةً 20 قتيلاً على الأقل في صفوف المدنيين.

وتضاربت الروايات حول عدم خروج المدنيين من مدينة الباب التي تتعرض لهجومٍ واسعٍ من قبل غرفة عمليات “درع الفرات”، فقال ناشطون إن الأحوال الجوية السائدة في البلاد وانقطاع الطرقات حوّلت منازل المدنيين إلى ملاذٍ وحيدٍ رغم تعرّضها للقصف، في حين أكّد آخرون أن تنظيم “داعش” يمنع خروج الراغبين بمغادرة المدينة.

في السياق، ناشد تنظيم يطلق على نفسه اسم “القيادة العامة لمدينة الباب وريفها”، أهل مدينة الباب بضرورة الالتزام بندائها الأخير وخروجهم من المدينة بأقصى سرعة ممكنة حفاظاً على سلامتهم والتوجه إلى الريف والقرى المجاورة لفترة مؤقتة حتى تكتمل “عملية التحرير”. مضيفةً أن “الأيام القادمة ستكون خطيرة عليهم في حال بقائهم في المدينة”.