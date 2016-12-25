رسائل أطفال سورية إلى بابا نويل

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إلى بابا نويل
أنا بدّي تجي المي عالبيت لأني تعبت من حملا كل يوم. تكسرو إيدينا.
(عدي المينو، الدانا، 11 سنة)
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بابا نويل الله يخليك خلينا نرجع عبيتنا
بدي مصاري مشان سافر عند أخوي سعيد بألمانيا صرلي زمان ما شفتو
بدي كمان صحن مشاوي كبير إلي بس.
(خالد الزعبي، بنش، 7 سنوات)
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مرحبا
بدي طابة جديدة وبوط ميسي وبس
ولأختي سارة هي بالصف الأول بوظة ولعبة باربي
بيتنا بالطابق التاني فوق الفرن.
(حسام أبو غانم، الدانا، 8 سنوات)
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بابا نويل
أنا بحب القطط كتير. جبلي قطة بيضة صغيرة وأنا بدير بالي عليا.
(علي قضيب البان، زردنا، 8 سنوات)
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أتمنى أن تشفى خالتي فدوى
ونذهب في رحلة إلى البحر هذا العام
أنا لم أر البحر ولا مرة.
(سوسن حاج مصطفى، زردنا، 12 سنة)
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أمنيتي يروح الضرب ويموتو الطيارات
وتجي لعنا ستي من الشام، وتضل عنا
ويرجع بابا من الشغل ينام بالبيت.
(جمانة زين خان، حلب، 9 سنوات)
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بدي كتب جديدة وأقلام ملونة مشان أدرس فيهم
ويطلع بابا من السجن، اسمو حمدي، هو ما عمل شي، اشتقتلو كتير
بابا بالأول بعدين الكتب
شكراً بابا نويل.
(هدى المرعي، الدانا، 9 سنوات)
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أنا بتمنى نعيش برا مع بابا وماما وخالتي حنان
لأن في خبز ومي وكهربا وكل شي
في ألعاب للأطفال كبيرة
وفي أكلات طيبة.
(أحمد طباع، أريحا، 10 سنوات)
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سيارة تحكم، لابتوب في ألعاب بحبا كتير متل عند جارنا قصي، وشاورما لحمة
بابا نويل تعا لعنا عالمدرسة وعملنا حفلة.
(مصطفى بنا، ترمانين، 10 سنوات)
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بتمنى نرجع عبيتنا بحلب. راح بالصاروخ
بتمنى تهدى الأوضاع وإرجع عمدرستي القديمة وصير بالصف السادس.
(آمنة الراوي، حلب، 10 سنوات)
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بتمنى تجبلي كيس كبير أكلات طيبة بطاطا وشكلاطة وحلويات
وترجع أسماء اختي الكبيرة ماتت بالضرب
نحنا ما عنا مازوت بالبيت كمان.
(أحلام خليل محمد، الدانا، 9 سنوات)
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وتجبلنا تلفزيون إتفرج عبرامج أطفال
وموبايل جديد فيو توم
(منى زينو، كفرتخاريم، 7 سنوات) ***بتمنى روح عند رفقاتي محمد وهادي ونلعب سوا ويصير عنا ملعب بالحارة.
(مهند فاروق، الدانا، 11 سنة) ***
بدي نرجع عبيتنا ونرجع عمدرستنا وألبس تياب جداد.
(سلام حاج إبراهيم، كفرروما، 10 سنوات)
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بدي حفلة لعيد ميلادي وهدايا كتير وأعزم كل رفقاتي. وبدي ألعاب وبالونات وزينة عكل الحيطان.
(زينة نعسان، داريا، 10 سنوات)
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يصير عنا بيت في رز وخبز ومي وما نرجع لهون أبداً.
(شهد داود، بنش، 10 سنوات)
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حلمي هوي كمل دراسي وألعب مع رفقاتي.
(همام، بنش، 9 سنوات)
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بتمنى من قلبي تعمرلنا البيت، وتجبلي بسكليت، ونرجع عحارتنا، ويوقف المطر.
(شذى الحاج حسن، الدانا، 10 سنوات)
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بدي بوط بدفّي.
(يسرى عيدو، زردنا، 7 سنوات)
***
أنا ما بدي هدايا. بدي روح حارب مع أخوي.
(جهاد عبد الجبار، إدلب، 12 سنة)
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ما في بابا نويل
بس أنا بدي هالعالم يوقفوا حرب. تعبنا.
أنا لساتني صف رابع ولازم كون صف سادس. تركت المدرسة سنتين وبدي صير مهندس.
(يمان عرب، إدلب، 12 سنة)
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أنا أحب أن أحصل على روب عروس وكندرة حمرا
وأحب أن تحصل أمي على غسالة أتوماتيك
ويكون عنا منزل خاص بنا.
(أميرة حاج أحمد، إدلب، 12 سنة)
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مرحبا
أنا بتمنى شوف أصدقائي وأعود لمدرستي
وأريد أن أدخل الجامعة عندما أكبر.
(سمر أكثم، زردنا، 12 سنة)
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سيارة للبابا، ونطلع مشوار، ونزور بيت جدو، ويرجعوا إخواتي من ألمانيا عالعيد.
(عمر سالم، كفرتخاريم، 10 سنوات)
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مسدس أسود، وطيارة عالتحكم، وبدلة عقدي.
(قتيبة حلي، سلقين، 9 سنوات)
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بتمنى ما حدا يموت من عيلتي وتوقف الحرب
مات أخي وخالتي وجوزا وبنت خالتي فرح كانت بصفي
ونكمل حياتنا بسلام.
(صفاء العبدو، سلقين، 12 سنة)
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