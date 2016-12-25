رسائل أطفال سورية إلى بابا نويل

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إلى بابا نويل

أنا بدّي تجي المي عالبيت لأني تعبت من حملا كل يوم. تكسرو إيدينا.

(عدي المينو، الدانا، 11 سنة)

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بابا نويل الله يخليك خلينا نرجع عبيتنا

بدي مصاري مشان سافر عند أخوي سعيد بألمانيا صرلي زمان ما شفتو

بدي كمان صحن مشاوي كبير إلي بس.

(خالد الزعبي، بنش، 7 سنوات)

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مرحبا

بدي طابة جديدة وبوط ميسي وبس

ولأختي سارة هي بالصف الأول بوظة ولعبة باربي

بيتنا بالطابق التاني فوق الفرن.

(حسام أبو غانم، الدانا، 8 سنوات)

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بابا نويل

أنا بحب القطط كتير. جبلي قطة بيضة صغيرة وأنا بدير بالي عليا.

(علي قضيب البان، زردنا، 8 سنوات)

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أتمنى أن تشفى خالتي فدوى

ونذهب في رحلة إلى البحر هذا العام

أنا لم أر البحر ولا مرة.

(سوسن حاج مصطفى، زردنا، 12 سنة)

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أمنيتي يروح الضرب ويموتو الطيارات

وتجي لعنا ستي من الشام، وتضل عنا

ويرجع بابا من الشغل ينام بالبيت.

(جمانة زين خان، حلب، 9 سنوات)

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بدي كتب جديدة وأقلام ملونة مشان أدرس فيهم

ويطلع بابا من السجن، اسمو حمدي، هو ما عمل شي، اشتقتلو كتير

بابا بالأول بعدين الكتب

شكراً بابا نويل.

(هدى المرعي، الدانا، 9 سنوات)

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أنا بتمنى نعيش برا مع بابا وماما وخالتي حنان

لأن في خبز ومي وكهربا وكل شي

في ألعاب للأطفال كبيرة

وفي أكلات طيبة.

(أحمد طباع، أريحا، 10 سنوات)

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سيارة تحكم، لابتوب في ألعاب بحبا كتير متل عند جارنا قصي، وشاورما لحمة

بابا نويل تعا لعنا عالمدرسة وعملنا حفلة.

(مصطفى بنا، ترمانين، 10 سنوات)

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بتمنى نرجع عبيتنا بحلب. راح بالصاروخ

بتمنى تهدى الأوضاع وإرجع عمدرستي القديمة وصير بالصف السادس.

(آمنة الراوي، حلب، 10 سنوات)

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بتمنى تجبلي كيس كبير أكلات طيبة بطاطا وشكلاطة وحلويات

وترجع أسماء اختي الكبيرة ماتت بالضرب

نحنا ما عنا مازوت بالبيت كمان.

(أحلام خليل محمد، الدانا، 9 سنوات)

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