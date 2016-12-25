رونالدو لأطفال سوريا: أنتم تعانون كثيراً.. ولكن!

Posted on 2016/12/25Posted in: فنون ومنوعات

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وجه قائد المنتخب البرتغالي لكرة القدم كريستيانو رونالدو، رسالةً إلى أطفال سوريا، معتبراً إياهم الأبطال الحقيقيين في الحرب المستعرة في بلادهم منذ خمس سنوات.

لاعب ريال مدريد الإسباني قال في فيديو بثه عبر حسابيه الرسميين في تويتر وفيسبوك، “مرحباً، هذه الرسالة إلى أطفال سوريا. نعلم أنكم تعانون كثيراً. أنا لاعبٌ مشهورٌ جداً، لكنكم أنتم الأبطال الحقيقيون. لا تفقدوا الأمل، فالعالم معكم، ونحن نهتم بكم. أنا معكم”.

يشار إلى أن اللاعب البالغ من العمر31 عاماً والمتوج مؤخراً بلقب أفضل لاعب في العالم للعام 2016، اختير كسفيرٍ لمنظمة “أنقذوا الأطفال (Save the Children)” منذ العام 2013، حيث شارك في العديد من الأنشطة الخيرية، ناهيك عن تبرعه لضحايا الأزمات الإنسانية والحروب.

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