رونالدو لأطفال سوريا: أنتم تعانون كثيراً.. ولكن!

وجه قائد المنتخب البرتغالي لكرة القدم كريستيانو رونالدو، رسالةً إلى أطفال سوريا، معتبراً إياهم الأبطال الحقيقيين في الحرب المستعرة في بلادهم منذ خمس سنوات.

لاعب ريال مدريد الإسباني قال في فيديو بثه عبر حسابيه الرسميين في تويتر وفيسبوك، “مرحباً، هذه الرسالة إلى أطفال سوريا. نعلم أنكم تعانون كثيراً. أنا لاعبٌ مشهورٌ جداً، لكنكم أنتم الأبطال الحقيقيون. لا تفقدوا الأمل، فالعالم معكم، ونحن نهتم بكم. أنا معكم”.

A message of hope to the children affected by the conflict in Syria. @SavetheChildren pic.twitter.com/Zsdvu2nuXd

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 23, 2016