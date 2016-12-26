تعرف على الجانب المشرق في شخصية 16 ديكتاتوراً.. منهم صدّام والقذافي

كلنا شركاء: Story Pick– ترجمة هافينغتون بوست عربي

الأشخاص السيئون هم بشر رغم كل شيء، فمن الصعب أن يكونوا سيئين طوال حياتهم؛ لأنهم يولَدون بضميرٍ ورغبة في أن يكونوا سعداءً.

وبما أن المرء لا يمكن أن يكون سعيداً عندما يُصيب الحزن كل من حوله، يقوم البشر – حتى السيئون منهم – ببعض الأفعال الجيدة في حياتهم.

لننظر إلى أبشع الناس في العالم، الذين سبَّبوا لغيرهم الكثير من المعاناة، ولكنَّهم للحظةٍ في حياتهم قاموا كذلك ببعض الأفعال الجيدة.