د.أحمد برقاوي: عقم طائفية الصراع مع داعش

د.أحمد برقاوي: كلنا شركاء

تشكل ظاهرة داعش أحد أسوء النتائج للحكم الدكتاتوري في كل من سوريا والعراق ، وإن آثارها المدمرة ستطال ولا شك دول العرب ودوّل ما بعد العرب . فداعش تنظيم سياسي- عسكري أصولي ما فوق وطني . إن الإنطلاق من هذا التعريف لداعش يحدد بالضرورة النقيض المطلوب لمواجهة داعش ، ونقيض داعش موقف سياسي وطني غير أصولي البتة .

أما مواجهة داعش بموقف أصولي طائفي فهو من قبيل قذارة تواجه قذارة .

و من هنا نشأت معضلة داعش في العراق و سوريا . فمواجهة داعش في العراق و سوريا و في أي مكان تتواجد فيه لا تصدر عن مصلحة وطنية عراقية وسورية لدى جميع الأطراف ولا عن حس وطني جامع .

فالغرب و أمريكا غرب ينظر إلى داعش كتهديد لأمنه الوطني . وهذا أمر مفهوم ، لأن الغرب ينظر إلى أي ظاهرة في العالم إنطلاقاً من آثارها على مجتمعه .

و دول مجلس التعاون الخليجي و مصر و دول المغرب يواجهون داعش بوصفها خطراً على السلم الأهلي وخطراً على الدين الأسلامي . ولهذا فالمنطلق هنا وطني و ثقافي في الوقت نفسه .

و لكن الخطورة ، كل الخطورة ، تكمن في مواجهة داعش من منطلق طائفي ثأري وليس من منطلق وطني وإسلامي .

دعونا نتحدث بالواضح والمتميز . صحيح بأن داعش تنظيم ظهر في الوسط السني ولكنها لا تمثل السنة كما إن حزب الله و .الميليشيات القاتلة التي تتخذ أسماءها من أسماء آل البيت ظهرت في الوسط الشيعي لكنها لا تمثل الشيعة . وبالتالي إن المقاتلة بين بين الميلشيات الشيعية وداعش مقاتلة لا قيمة لها لأنها تتم بين وسخين تاريخين وليس لانتصار أحدهما على الآخر أية قيمة إيجابية للوطن وأبنائه . و قِس على ذلك .

و لهذا فوضع المجتمع أمام خيارين إما سلطة طائفية متخلفة و إما داعش يعني عملياً وضعه أمام اختيار نمط التدمير للحياة ، لحياة الوطن والنَّاس . فلا هذه ولا تلك . الصراع هو بين كل الوسخ التاريخي والقوى الوطنية الديمقراطية المدنية اللاطائفية .هذا إذا أردنا أن يكون الصراع من أجل مستقبل حرية الإنسان وكرامته . من هنا نفهم خوف أهل الموصل من الحشد الشعبي الطائفي إذا ما دخل الموصل رغم ما يعانونه من اضطهاد داعش . وخوف أهل الرقة من المليشيات الطائفية و بقايا جيش النظام إذا ما دخلت الرقة رغم نزوعهم الشديد للتحرر من داعش . آن للمعركة أن تتخذ ملامحها الواضحة جداً ، آن لقوى التحرر من كل قوى المجتمع وفئاته وطبقاته أن تعلن بأن معركتها الوحيدة هي معركة الحرية والمدنية والديمقراطية والإنتماء الوطني ضد كل القوى السالبة لهذا . آن للمجتمعين السوري والعراقي أن ينتج حركاته وأحزابه السياسية تأسيساً على فكرة الدول الحديثة . الدولة التي تتحرر سلطتها من الإستبداد ، سواء ارتدى الإستبداد دشداشة وعمامة أو ارتدى ربطة عنق باريسية . دولة تقضي على كل انتماء تعصبي طائفي ، أكان الطائفي ملتحياً أم كان حليقاً.