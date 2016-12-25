بين العثمانيين والعباسيين والعلويين.. إليك أطول 10 سلالات حاكمة في تاريخ العرب والمسلمين

كلنا شركاء: عبير السيد- هافينغتون بوست عربي

توالى على حكم العرب والمسلمين دولٌ عديدة، حكمتها سلالات بالعدل، فيما اختارت أخرى سياسة “قبضة الحديد”.. أسرٌ غيّرت وجه التاريخ وتحكمت بدفة الأمور إلى أن آلت أمورنا إلى ما نحن عليه اليوم.

فيما يلي نستعرض أطول 10 سلالات حاكمة في تاريخ العرب والإسلام:

10- أسرة آل سعود: (مدة الحكم: منذ عام 1932 إلى الآن)

هي الأسرة الحاكمة في السعودية حتى يومنا هذا، ويعتبر عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود أول حكامها بشكلها الحديث، وذلك بعد توحيد مناطقها تحت مسمى المملكة العربية السعودية في العام 1932.

9- الأسرة الهاشمية: (مدة الحكم: منذ عام 1921 إلى الآن)

بعد “الثورة العربية الكبرى”، حكم الهاشميون الأردن وكان أول ملوكهم الملك عبد الله الأول، وذلك في العام 1921، وما زالت الأسرة إلى الآن تحكم الأردن في عهد الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

ويرجع نسب الهاشميين إلى هاشم الجد الأكبر للنبي (صلى الله عليه وسلم) من قبيلة بني كنانة. وظل الهاشيون يحكمون أجزاء من إقليم الحجاز في الجزيرة العربية في الفترة ما بين العام 976 وحتى العام 1925م دون انقطاع.

8- الأسرة الخوارزمية: (مدة الحكم 143 عاماً)

الخوارزميون سلالة تركية مسلمة سنية حكمت أجزاءً كبيرةً من آسيا الوسطى وغرب إيران منذ العام 1077 وحتى العام 1220.

وانتهى حكم سلالة الخوارزميين بموت آخر سلاطين هذه الدولة، السلطان جلال الدين الخوارزمي بعد حرب طاحنة مع المغول الذين اجتاحوا بلاد المشرق آنذاك.

7- الأسرة العلوية المصرية: (مدة الحكم 147 عاماً)

أسسها محمد علي باشا في العام 1805، بعد خروج الحملة الفرنسية من مصر. والأسرة العلوية هي أسرة مصرية ذات أصول ألبانية حكمت مصر تحت السلطة الأسمية للعثمانيين.

ولكنه بذكائه، وبعد حروب طويلة ضد الدولة العثمانية، تمكن من الانفراد بحكم مصر. واستمر أحفاده في حكم مصر حتى العام 1952، عندما أطاحت “ثورة يوليو” بالنظام الملكي المصري.

6- الأسرة الأيوبية: (مدة الحكم 168 عاماً)

تأسست الدولة الأيوبية على يد السلطان صلاح الدين الأيوبي في مصر. والأيوبيون أسرة مسلمة حكمت أجزاء واسعة من المشرق العربي خلال القرنين الـ 12 والـ 13 للميلاد . لكن بعد وفاة صلاح الدين قسمت مملكته بين أولاده الخمسة وأخوه العادل إلى عدة ممالك وإمارات، حكمت العديد من ديار الإسلام في مصر ودمشق وحلب وحماة، حتى انتهاء آخر حكم الملوك الأيوبيين في العام 1342.

5- أسرة الفاطميين: (مدة الحكم 262 عاماً)

تأسست الدولة على يد عبيد الله المهدي بالله، والذي أسس دولته في مدينة المهدية في ولاية أفريقية في العام 909، واتخذوها عاصمة لدولتهم الناشئة.

بدأت دولتهم بالتراجع بعد نجاحهم بضم مصر لهم. والأسرة الفاطمية هي إحدى دول الخلافة الإسلامية، والوحيدة بين دول الخلافة التي اتخذت من المذهب الشيعي مذهباً رسمياً لها.

وكان آخر حكام الفاطميين العاضد لدين الله، والذي شهد انتهاء دولة الفاطميين في العام 1171 على يد السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي.

4- أسرة بني أمية: (مدة الحكم 288 عاماً)

أسس الصحابي معاوية بن أبي سفيان الدولة الأموية في العام 662 من بعد عصر الخلفاء الراشدين. ووصلت الدولة الإسلامية في عصر الخليفة الأموي العاشر هشام بن عبد الملك إلى أقصى امتداد لها من أطراف الصين شرقاً حتى جنوب فرنسا غرباً.

وفي العام 750 انهارت دولة الأمويين على يد العباسيين، وهرب أغلب أفراد الأسرة الحاكمة خوفاً من القتل، وكان أحدهم عبد الرحمن بن معاوية المعروف تاريخياً بـ “عبد الرحمن الداخل”، والذي استطاع أن يحيي حكم بني أمية لبلاد الإسلام بعد أن هرب إلى الأندلس.

وحكم أحفاد عبد الرحمن الداخل الأندلس حتى العام 950، عندما انفرد المنصور بن أبي عامر بالحكم واستبعد آخر خلفاء بني أمية هشام المؤيد بالله من حكم الأندلس.

3- الأسرة العلوية المغربية (مدة الحكم 352 عاماً):

تنسب إلى جدها الأعلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان المؤسس الأول لهذه الدولة هو مولاي الشريف عام 1664 ويستمر حكم الأسرة للملكة المغربية حتى الآن.

2- أسرة بني العباس (مدة الحكم 508 أعوام):

ثاني السلالات الحاكمة في التاريخ الإسلامي وثالث خلافة إسلامية في التاريخ. ينحدرون من سلالة أصغر أعمام النبي صلى الله عليه وسلم (العباس بن عبد المطلب).

كان أول خلفائهم أبو العباس عبد الله بن محمد، واستطاعوا أن يزيحوا بني أمية وينفردوا بالخلافة في العام 750، وبعد أن قضوا على تلك السلالة الحاكمة وطاردوا أبناءها حتى قضوا على أغلبهم ولم ينج منهم إلا من لجأ إلى الأندلس.

امتد حكمها 5 قرون إلى أن سقطت على أيدي المغول بزعامة هولاكو حفيد جينكيز خان.

1- السلالة العثمانية (مدة الحكم 623 عاماً):

هي العائلة الملكية الحاكمة لرابع دول الخلافة الإسلامية وآخرها، إذ قامت هذه الإمبراطورية في العام 1299 على يد مؤسسها عثمان الأول بن أرطغل من قبيلة قابي التركية.

وبلغ عدد سلاطينها 36 سلطاناً وكان آخرهم هو السلطان محمد السادس. استمرت لمدة 623 عاماً لتحكم أجزاء شاسعة من أوروبا وأغلب دول الشرق الأوسط، حتى سقطت الخلافة في العام 1922، وقامت على أنقاضهما تركيا المعاصرة.