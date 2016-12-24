حملة تبرعات للشعب السوري في مساجد البوسنة والهرسك



كلنا شركاء: كمال زورلاق- الأناضول

وأقيمت الحملات، بناءً على قرار اتخذه الاتحاد الإسلامي في البلاد، دعا فيه إلى التضامن مع الشعب السوري المحروم من كافة حقوقه ومساعدته في هذا المحنة.

شهدت المساجد في عموم البوسنة والهرسك عقب صلاة الجمعة، حملات واسعة لجمع التبرعات لصالح الشعب السوري.

منصور مالكيج، خطيب مسجد “غازي خسرو بك”، في العاصمة سراييفو، وفي خطبة الجمعة، أعرب عن استغرابه من صمت العالم الإسلامي والمجتمع الدولي تجاه المأساة الإنسانية التي يعيشها السوريون.

وقال مالكيج إن “المأساة الإنسانية التي تشهدها سوريا منذ أعوام تُعتبر بمثابة عارٍ على العالم الذي يتجاهل مقتل وتعذييب المدنيين الأبرياء دون تمييز بين النساء والأطفال والمسنّين”.

وشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن المجازر والجرائم المرتكبة ضد الشعب السوري.

ولم يعلن على الفور حجم التبرعات التي جمعتها حملات المساجد في البوسنة والهرسك.