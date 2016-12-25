دريد لحام غاضب بسبب مقتل السفير الروسي في تركيا

كلنا شركاء: القدس العربي
عبر الفنان السوري دريد لحام، عن غضبه الشديد من احتفاء مواقع التواصل الاجتماعي بالضابط التركي الذي قام بقتل السفير الروسي بتركيا، قبل يومين.
وقال لحام عبر حسابه الشخصي على “تويتر”: “لا فرق بين من فجر في سوق أو مسجد أو كنيسة أو من قام باغتيال سفير.. كلهم يضعون تحت خانة الإرهابيين الجبناء”.
وأضاف دريد لحام: “هل (الله أكبر) أصبح عنوان لقتل الآمنين، هل الغدر من شيم المسلمين، في الجاهلية الأولى والثانية والألف، كان من العار كل العار أن تقتل أحدا على حين غفلة، فكيف أصبح ذلك بطولة لدى العرب؟”.
وكان ضابط الشرطة التركي مولود أطنطاش، قد قام بإطلاق النار على السفير الروسي بتركيا أندرية كارلوف، أثناء إلقائه كلمة خلال مشاركته في معرض فني بتركيا، وهو يردد الله أكبر، ووصفه قتله له بأنه ردًا عما يحدث في سوريا.
أن شاء الله … دريد رح ينتحر حزناً على حادث سقوط الطيارة الروسية
الأخوة القائمين على هذا الموقع …. هل من سبب يستدعي حذف تعليقي بعد نشره على موقعكم ؟ لا أدري ان كان يحق لنا حتى ابداء رأينا بصورة حضارية بعيدة كل البعد عن الشتم والسباب بعد أكثر من خمسة سنوات ثورة ومافيها من ذل واعتقال واضطهاد وتعذيب وقتل وتهجير وتدمير للوطن والنفوس من قِبل نظام لايعرف حتى الرحمة والشفقة على طفل صغير ولاعلى شيخ كبير …..أتمنى أن أعرف سبب حذف التعليق … ولكم الشكر
ونحن نسأل الممثل دريد لحام أيضاً ، هل من قتل ويقتل الأطفال والنساء والشيوخ الأبرياء تحت عنوان محاربة الارهاب !
أي إرهابٍ هذا وقد دمروا الحجر وأفنوا وهجروا البشر ياسيد دريد ، وهاأنتم الآن ياسيدي تحتفلون بانتصار حلفائكم المؤزر على اخوتكم وبني جلدتكم والرقص فوق دماء الأبرياء والشرفاء ، أليس لدم هؤلاء البشر قيمة عندكم ؟ أم أن الانسانية والقيم الأخلاقية قد ماتت في صدوركم مع ضمائركم !! لكم الله يا أهلنا في حلب بل وفي كامل سورية ، ولابد لهذا الظلام الطائفي أن ينجلي ، وما على الله بشيء بعيد ، والله المستجار وهو على كل شيءٍ قدير .
لافرق بين دريد لحام وميادة حناوي ورغدة … فكلهم كلاب تنبح بأصوات مختلفة