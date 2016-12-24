15 قتيلاً لقوات النظام خلال محاولتها التقدم غرب حلب

سعيد جودت: كلنا شركاء

لقي أكثر من 15 عنصراً من قوات النظام وميليشياته مصرعهم أمس الجمعة (23 كانون الأول/ديسمبر)، إثر محاولتهم التسلل إلى مواقع لكتائب الثوار غرب مدينة حلب.

وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات النظام وميليشياته حاولت أمس التسلل على محور سوق الجبس غرب حلب، تحت غطاء من القصف الجوي العنيف، فتصدى لها الثوار وأفشلوا محاولة التسلل، وقتلوا أكثر من 15 عنصراً من القوات المهاجمة.

كما دمر الثوار جرافة لقوات النظام كانت تعمل على تحصين مواقعها على جبهة الحاضر بريف حلب الجنوبي، إثر استهدافها بصاروخ مضاد للدروع.

وشن الطيران الحربي الروسي غارات جوية مكثفة استهدفت حي الراشدين وبلدتي خان العسل وكفرناها في ريف حلب الغربي بالصواريخ الفراغية والارتجاجية والقنابل العنقودية، وهي المناطق التي هجر إليها أهالي مدينة حلب، كما وثق ناشطون 15 غارة جوية روسية استهدفت مدينة عندان وبلدة معارة الأرتيق في ريف حلب الشمالي، كما استهدف قصف جوي عنقودي قرية المهدوم ومحيطها بريف حلب الشرقي، دون ورود انباء عن سقوط ضحايا.

وفي مدينة حلب، أكدت قناة “حلب اليوم” من خلال حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، قيام قوات النظام بإعدام ستة أشخاص ميدانياً في حي الصاخور، بعد عودتهم إلى منازلهم.

كما قضى ثلاثة أطفال وامرأتين من مهجري مدينة حلب بسبب البرد، في أرض زراعية على طريق حلب – دمشق الدولي.