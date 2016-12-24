(محامي حلب الأحرار): أبلغنا (الهلال الأحمر) بمكان الأضابير القضائية وطالبناها بحفظها

سعيد جودت: كلنا شركاء

أكدت هيئة محامي حلب الأحرار أنها أبلغت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري – فرع حلب بمكان وجود الأضابير والوثائق القضائية في أحياء حلب الشرقية، وطالبتها بالحفاظ عليها بوصفها ملك للشعب السوري عموما.

وأفاد بيان لهيئة محامي حلب الأحرار، نشره ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الجمعة 23 كانون الأول/ديسمبر، بأن الهيئة جعلت من أولى مهامها الحفاظ على حقوق الشعب كافة المادية والمعنوية والقانونية، وقد أنقذت الدعاوي والملفات والأحكام القضائية والتنفيذية التي كانت موجودة في مستودع الأضابير القضائية في مقر المحاكم المدنية الموجود في منطقة المواصلات القديمة في حي الشعار، والتي كانت مهددة بالتلف والحرق نتيجة إجرام النظام في القصف وتدمير كل المرافق التي يمتلكها الشعب السوري ومنها المحاكم القضائية وذلك منذ الشهر السابع من عام 2012.

وأردفت بأنها نقلت هذه الأضابير والملفات إلى أماكن آمنة بعد أن قصف النظام ودمر مقر هذه المحكمة، واستطاعت الهيئة إنقاذ نسبة كبيرة منها، حيث وضعت الأضابير في أماكن مناسبة للحفظ والتخزين حرصاً على حقوق المواطنين وأموالهم ووثائقهم وأدلتهم التي تثبت حقوقهم وكل ما يتعلق بذلك.

وأكدت الهيئة في بيانها أنها تواصلت مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، وطلبت منها استلام هذه الأضابير والوثائق وأرشدتها إلى مكان وجودها، وطلبت منها الحفاظ عليها بوصفها ملك الشعب السوري عموما، وذلك خوفاً من ضياع هذه الحقوق الموجودة في الأضابير، وخوفاً من إتلافها من قبل قوات النظام والمليشيات الطائفية الإيرانية بعد دخولها واحتلالها لمناطق مدينة حلب الشرقية.