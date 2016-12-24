(الاتحاد الديمقراطي) يسيطر على مقار للواء (ثوار الرقة)

رزان العمر: كلنا شركاء

هاجمت قوات تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د)، مقرات ومواقع عسكرية للواء (ثوار الرقة)، في ريف الرقة الشمالي، وسيطرت على عدد منها، وأسرت أكثر من 10 من عناصر اللواء.

وأفادت قناة “حلب اليوم”، من خلال حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بأن كتائب تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، أسرت أكثر من عشرة عناصر من “لواء ثوار الرقة” بعد هجوم على مقرات وقرى يسيطر عليها في محيط بلدة عين عيسى بالريف الشمالي.

وأوضح بأن الكتائب سيطرت على مقرات “لواء ثوار الرقة”، في قرى كرمازه، والطيبة، وجهجاه، ومدلج، وخربة الجحشة والفارس شمال وغرب بلدة عين عيسى.

وكان عناصر حزب “الاتحاد الديمقراطي” هاجموا مقرات “لواء التحرير” في محيط قرية “القنيطرة” التابعة لبلدة “سلوك” شمال الرقة في بداية أيلول الماضي.

ونقل موقع “قاسيون” عن مصدر عسكري في لواء ثوار الرقة قوله “إن هجوم فصائل تتبع لقوات سوريا الديمقراطية على مقراتنا في شمال الرقة، جاء عقب رفع قواتنا علم الثورة السورية فوق مقراتها”.

وأشار المصدر في تصريحه، أن قوات سوريا الديمقراطية اتهمت لواء ثوار الرقة، بالتبعية لتركيا، وأن اللواء يتلقى أوامره من الدولة التركية، ويعمل لصالحها.