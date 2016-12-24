أوباما يصادق على ميزانيةٍ تسمح بإرسال مضاد طيران للمعارضة السورية

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صادق الرئيس الأمريكي باراك أوباما، مساء الجمعة، على ميزانية وزارة الدفاع “بنتاغون” لعام 2017، والبالغة 619 مليار دولار أمريكي، بعد أن أقرها الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ. وأضيف على مشروع القانون قبل إقراره بند يمهد الطريق لتزويد المعارضة السورية بصواريخ مضادة للطيران محمولة على الكتف، بعد تحقيق شروط معينة.

وتضم ميزانية هذا العام، ميزانية حرب بقيمة 67 مليار دولار، لاستخدامها في العمليات ما وراء البحار، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض، أن أوباما صادق على قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يحدد ميزانية ونفقات وزارة الدفاع، لكنه اعترض على عدم إجراء ترتيبات تتعلق ببعض النفقات غير الضرورية في الميزانية.

وأوردت وكالة الأناضول التركية أن الجدل تركز حول إمكانية توسيع نطاق “المعارضة في سوريا” ليشمل مستقبلاً تنظيم “ب ي د” وذراعه العسكري “ي ب ك”. عقب اقرار البند الخاص بإرسال مضاد طيران للمعارضة السورية.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حسين مفتي أوغلو، أن بلاده أبلغت الجانب الأمريكي التحذيرات اللازمة بعد اقرار الكونغرس البند الذي يتيح تزويد بعض التشكيلات بالمعدات العسكرية.

وكان مجلس النواب الأمريكي صوّت مطلع الشهر لتخويل إدارة دونالد ترامب القادمة وبشكل واضح وصريح، بتسليح المعارضة السورية المعتدلة والمُدَقّقة بصواريخ مضادة للطائرات. في حين ردت وزارة الخارجية أن الولايات المتحدة لا تنوي توريد صواريخ مضادة للطيران تطلق من على الكتف للمعارضة السورية، “حتى في حال تبني الكونغرس قانونا بهذا الشأن”.