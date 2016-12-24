مصرع العقيد الركن (تركي الجرمقاني) في الغوطة الشرقية

وليد الأشقر: كلنا شركاء

نعى موالو النظام في مدينة السويداء اليوم السبت العقيد الركن “تركي زيد الجرمقاني” القيادي البارز في الفرقة الرابعة بقوات النظام، والذي كان لقي مصرعه بوقتٍ سابقٍ في ظروف غامضة في الغوطة الشرقية.

وأفاد مراسل كلنا شركاء “إياس العمر” أن بلدة عرمان بريف السويداء شيعت اليوم العقيد “الجرمقاني”، مشيراً إلى أنه كان قتل الأربعاء على الطريق الذي يصل دمشق بمطار عقربا العسكري المحاذي لمطار دمشق الدولي، ويخضع هذا الطريق لسيطرة النظام بشكلٍ كاملٍ.

وذكرت شبكة (السويداء الآن) المقربة من أجهزة النظام الامنية أن “الجرمقاني” الذي لم يتجاوز الخمسين عاماً يخدم في الفرقة الرابعة، مؤكدة نبأ مقتله دون الإشارة إلى الطريقة التي قتل فيها. وذكر موالو النظام أنه كان يقود كتيبة الدبابات في المطار المذكور.

ونقل مراسلنا عن ناشطين في السويداء قولهم إن تكتم موالي النظام على طريقة مقتل القيادي البارز في قوات النظام توحي بأن العملية كانت اغتيالاً أو عملية تصفية داخلية، حيث جرت العادة أن يعلن موالو النظام عن مكان مقتل الضباط وطريقة مقتلهم في حال قتلوا على جبهات القتال، في حين يبعد المكان الذي أعلن فيه عن مقتل العقيد “الجرمقاني” أكثر من 10 كيلومترات عن مناطق سيطرة النظام.

وكانت كتائب الثوار في غوطة دمشق الشرقية أعلنت الخميس عن استعادة مواقع كانت قد تقدمت إليها قوات النظام على جبهة (الميدعاني) شرق مدينة دوما في الغوطة الشرقية، عقب اشتباكات أودت بحياة 14 عنصر من قوات النظام.