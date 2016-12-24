5 أطفالٍ تجمدوا حتى الموت في مخيمات ريف إدلب

زيد المحمود: كلنا شركاء

قضى سبعة مدنيين، بينهم خمسة أطفال، في مخيمات النزوح بريف إدلب، جراء العاصفة الثلجية التي ضربت المنطقة، وغيات مقومات التدفئة، وتهدم الخيام فوق رؤوس قاطنيها.

وأكدت مصادر ميدانية مقتل طفلين اليوم السبت (24 كانون الأول/ديسمبر)، جراء انهيار 70 خيمة للنازحين في بلدة حارم بريف إدلب الشمالي، بسبب عاصفة ثلجية ضربت المنطقة الليلة الماضية.

وأفادت شبكة “حلب نيوز”، بأن ثلاثة أطفال (7 أعوام، 10 أعوام، 13 عام) وامرأتان من المهجرين من مدينة حلب، توفوا نتيجة البرد الشديد، حيث كانوا قد نصبوا خيمة على طريق سراقب بريف إدلب، بعد خروجهم القسري من حلب.

كما توفي 15 جريحاً من أهالي حلب ممن نقلوا إلى المستشفيات التركية نتيجة سوء حالتهم الصحية، عدا عن المرضى والمصابين الذين لم ينقلوا إلى تركيا لكونهم حالات باردة.

وأشارت إلى الأوضاع المأساوية والصعبة التي يعيشها أهل حلب بعد التهجير الذي فُرض عليهم في أقسى أيام الشتاء الباردة، حيث لا مأوى ولا سكن ولا وارد غذائي أو مادي يعينهم على استمرار ما تبقى لهم من حياة خارج مدينتهم، فيما لا يزال مصيرهم مجهولاً، فأكثرهم لا يعرفون في أي بقعة يكملون حياتهم، ولا يعرفون أي صاروخ قادم سيسلبهم هذه الحياة وهم خارج أرضهم.