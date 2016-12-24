ثوار الغوطة الشرقية يستعيدون عدة نقاط على جبهة الميدعاني

وليد الأشقر: كلنا شركاء

أعلنت كتائب الثوار اليوم السبت (24 كانون الأول/ديسمبر)، استعادة عدة نقاط كانت قد سيطرت عليها قوات النظام وميليشياته على جبهة الميدعاني في غوطة دمشق الشرقية، وتكبيد تلك القوات خسائر في الأرواح والمعدات.

وأفاد بيان لجيش الإسلام نشره على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه وبالاشتراك مع فصائل أخرى بدأ بعملية جديدة على جبهة الميدعاني، تهدف إلى كسر الخطوط الدفاعية لقوات النظام وميليشياته على الجبة، والتقدم على عدة نقاط.

وأكد جيش الإسلام استعادة عدة نقاط على جبهة الميدعاني كان الثوار خسروها في الأيام السابقة، والاستيلاء عدد من الأسلحة الخفيفة، وتدمير دبابة ومقتل عدد من العناصر لقوات النظام وميليشياته على ذات الجبهة.

ونشر فيلق الرحمن وجيش الإسلام تسجيلات مصورة للاشتباكات العنيفة التي خاضها الثوار على جبهة الميدعاني، والتي تمكنوا من خلالها استعادة السيطرة على عدة نقاط.

ومن جهتها، استهدفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة بلدة حزرما في منطقة المرج بريف دمشق، ما أدى لوقوع أضرار جسيمة، وعملت فرق الدفاع المدني في مركز 114 على تفقد المناطق المستهدفة، بحسب مديرية الدفاع المدني في ريف دمشق.