6 مدنيين ضحايا غاراتٍ جويةٍ استهدفت الأتارب غرب حلب

سعيد جودت: كلنا شركاء

قضى ستة مدنيين في حصيلة أولية، وأصيب عشرات آخرون بجروح اليوم السبت (24 كانون الأول/ديسمبر)، جراء غارات جوية استهدفت مدينة الأتارب في ريف حلب الغربي.

وأفادت مديرية الدفاع المدني في محافظة حلب الحرة، من خلال حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الطيران الحربي استهدف بست غارات جوية منازل المدنيين في مدينة الأتارب ظهر اليوم السبت، ما أدى إلى مقتل ستة مدنيين في حصيلة أولية، وإصابة آخرين بجروح، بالإضافة لدمار واسع في الأبنية السكنية وممتلكات المدنيين.

ووثق ناشطون أسماء الضحايا، وأكدوا أن خمسة منهم من عائلة واحدة بينهم امرأة وطفلان، وهم: (سعيد حمدو، حسن سعيد حمدو، طفلين أبناء حسن سعيد حمدو، زوجة حسن سعيد حمدو)، وسائق صهريج مياه كان في مكان إحدى الغارات.

وتمكنت فرق الدفاع المدني من نقل الجرحى إلى النقاط الطبية وانتشال الضحايا والعالقين من تحت الأنقاض، فيما زالت الفرق تعمل على إزالة الركام لإعادة تفعيل الطرقات التي أغلقت بفعل القصف.

وأشارت مديرية الدفاع المدني إلى أن الطائرات الحربية استهدفت أيضاً ثلاثة مراكز للإيواء والتي أنشأت بشكل مؤقت لمبيت سكان حلب المهجرين، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.