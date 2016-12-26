تخيَّل أنك تعيش في مخيَّم.. فيديو بتقنية 360 درجة يصوِّر حياة سوريين في أراضٍ زراعية مملوءة بالوحل

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نشر فريق من المتطوعين السوريين فيديو بتقنية 360 درجة، من داخل أحد المخيمات التي يقطن بها نازحون، في محاولة للفت الأنظار إلى الأوضاع الصعبة التي يعيش بظلها هؤلاء، حيث تنعدم معظم سبل الحياة.

ويظهر الفيديو الذي يمكّن المشاهد من رؤيته من جميع الزوايا، صورة لعائلة داخل خيمة صغيرة، في مخيم موحل، ويظهر أطفالاً يتنقلون وهم حفاة بالقرب من خيمهم.

وتتزايد مأساة اللاجئين والمهجرين السوريين بعد 6 سنوات من الحرب في البلاد، ووصف جون غينغ، مدير العمليات لتنسيق الشؤون الإنسانية، في الأمم المتحدة، الوضع في سوريا بأنه أصبح كارثياً، مشيراً أن 13.5 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية، بينهم نحو 9 ملايين يعانون من الجوع”.

وجاء كلام “غينغ”، في جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت، مساء الجمعة 24 ديسمبر/كانون الأول 2016، وخصصها حول الأوضاع المأساوية في سوريا.

ودعا المسؤول الأممي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وأطراف الصراع وحلفاءهم، إلى مضاعفة الجهود لإنهاء النزاع، وتقديم الدعم الفعال للعمل الإنساني لمساعدة الضحايا الأبرياء.